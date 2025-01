Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 27 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 27 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per gli Arieti con un’impresa autonoma, questo è un momento di grande forza. Inoltre, è un periodo florido per le coppie affiatate. Tuttavia, dovreste stare attenti a possibili intoppi o ritardi nel pomeriggio.

Oroscopo del Toro

Toro, è in arrivo una settimana promettente e stiamo andando verso un febbraio ricco di cambiamenti nei compiti. Se il tuo campo d’azione coinvolge soci o collaboratori, ti troverai a dover prendere decisioni. Ti ho sempre detto, fai risaltare la tua assenza, il Toro ha la natura dell’essere sempre a disposizione ma c’è il rischio che alcune persone possano dare per scontato il tuo aiuto. Possono pensare che certe tue azioni siano un dovere, un obbligo, ma ricorda, non è così.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’astrologia di questo primo tratto settimanale ti carica di energia e dinamismo. Tuttavia, come ho sottolineato recentemente, la contrapposizione di Giove richiede cautela. Questo è specialmente vero se stai affrontando attività che non ti entusiasmano. Potrebbe essere il momento di risolvere questioni finanziarie lasciate in stand-by. Per quanto riguarda l’amore, è necessario alimentare la fiducia.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’avvio non è dei migliori con una luna contraria, sembra quasi come dover affrontare un’impervia ascesa. Il recente passato è stato contraddistinto da vari disaccordi che spero non si ripropongano. La decisione di allontanarti da alcune figure è già stata presa, palesando un risveglio da un particolare labirinto psicologico. Può darsi che il tuo comportamento non sia stato errato.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, ti rendo noto che la primavera avrà una grande importanza per te. Pertanto, più ci avviciniamo a marzo, più aumenteranno i tuoi impegni. Avrai anche l’opportunità di realizzare cose di rilevanza. Tuttavia, fino al 14 febbraio, ti invito a prestare attenzione alla gestione dei tuoi soldi, evitando di esagerare con le spese.

Oroscopo della Vergine

Vergine, riprende il periodo favorevole sotto la luce della luna che è stata turbolenta tra venerdì e sabato. Si riprende da un imprevisto chi ha introdotto un cambio di percorso o ruolo dallo scorso anno. Tuttavia, non mancheranno di certo le intuizioni. In campo amoroso, sta per iniziare un periodo migliorativo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, in presenza della Luna disarmonica, può mostrarsi un po’ turbata. Spesso queste inquietudini possono sorprendere quando ci si trova a dover lanciare un progetto o si teme qualche errore. Pur mostrando un’aria di sicurezza, la Bilancia nasconde un’insicurezza molto profonda. Se hai in programma di incontrare qualcuno per questioni lavorative, rimanda l’appuntamento al giorno 29.

Oroscopo dello Scorpione

Amico dello Scorpione, questa settimana ti accoglie in modo promettente. Marte e Saturno ti guardano con un occhio benevolo, offrendoti un panorama astrale di grande importanza. Di recente, potresti aver sperimentato dei rimescolamenti nelle dinamiche di gruppo e non tutto potrebbe essere andato secondo i tuoi desideri, ma non perdere fiducia. Le mappe celesti suggeriscono che il futuro non deluderà le tue aspettative.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittari, ricordatevi sempre che la monotonia non è un buon alleato, particolarmente nelle questioni sentimentali. Da notare che a partire dal 4 febbraio, Venere si risveglia, ma fino a tale data è importante mantenere la serenità, in particolar modo nelle relazioni di lunga durata. Sul fronte professionale, si sta in attesa di feedback in merito ai progetti proposti in passato.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sappi che molteplici trasformazioni saranno parte del tuo percorso, sia scelte che imposte dal fato, entro la metà di quest’anno. Riguardo alla giornata di oggi, Lunedì, la luna è in transito nel tuo segno, risvegliando la tua intensa energia per agire specie in ambito amoroso. La Temperanza ti da voce, mettendo in luce la tua forza.

Oroscopo dell’Acquario

Nel mese di febbraio, l’Acquario risplende di amore, incontri e novità. Alcuni potrebbero sentirsi portati a compensare attraverso degli acquisti, tuttavia, è necessario fare attenzione a non esagerare. Potrebbe essere necessario il sostegno di qualcuno.

Oroscopo dei Pesci

Nel segno dei Pesci si avverte un recente incremento di apertura al dialogo, un netto distacco dal tumulto che ha preoccupantemente prevalso intorno al 25 gennaio e inghiottito un ampio margine del tuo tempo. Giove suggerisce di dover gestire faccende legali. Febbraio sembra profilarsi come un periodo fortunato per coloro che lavorano a contatto con la folla. Le costellazioni sono favorevoli anche per rafforzare le relazioni personali, un aspetto su cui puntare sin da subito.

