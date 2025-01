Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 25 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 25 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Il segno zodiacale dell’Ariete può aspettarsi un paio di giorni stimolanti con la Luna ben disposta. Venere addolcisce l’atmosfera ravvivando le emozioni. È noto che l’Ariete ha una tendenza naturale a cercare i conflitti, perciò, sopratutto se single da un periodo prolungato, è possibile che si senta attratto da qualcuno non corrisposto. Tuttavia, sarebbe un errore insistere troppo: sarebbe un vero peccato sprecare questa fase astrale che invece consiglia di dare e ricevere amore.

Oroscopo del Toro

Toro, è arrivato il momento di sistemare quei problemi finanziari. Febbraio diverrà un mese cruciale per chi gestisce un’attività indipendente, con decisioni importanti in sospeso: rimanere o cambiare rotta? Per coloro che desiderano perseverare in un determinato progetto, sarebbe consigliabile cercare ulteriori rassicurazioni. Dal punto di vista affettivo, le stelle promettono un periodo molto favorevole.

Oroscopo dei Gemelli

Come Paolo Fox, vi dico che questo periodo può sembrare un tantino arduo, specialmente se vi ritrovate ad affrontare impegni che non stimolano il vostro interesse, ma che dovete perseguire per necessità o responsabilità finanziarie. Oggi l’influenza della Luna in aspetto di opposizione potrebbe far sentire la sua presenza, quindi vi consiglio di mantenere la calma.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancro, gli astri riservano per voi stimolanti prospettive per liberarvi da un fastidio persistente. Ho già sottolineato come l’opposizione di Mercurio potrebbe avervi fatto fronte ad un collettivo, ma è importante non dimenticare che la vostra lealtà sarà riconosciuta. Pertanto, nonostante eventuali disaccordi recenti, avrete l’occasione di farvi valere nuovamente.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone viene fortemente influenzato da Venere dal 4, ingenuo ma efficace. Oggi vediamo una Luna molto propizia, il che indica un Febbraio che si preannuncia trasbordante d’interesse. Non devi soffermarti troppo sui pensieri del passato. Coi giorni della domenica che si rivelano ottimi per nuovi incontri.

Oroscopo della Vergine

All’orizzonte astrale della Vergine, è consigliato prendersi una pausa dallo stress questo sabato. L’energia non è favorevole per immergersi in situazioni conflittuali o tese. Guardando avanti, potreste ritrovarvi ad avere troppi progetti da gestire e potenzialmente alcuni esperimenti da iniziare nelle successive quindici giornate. Tuttavia, non temete, le stelle prevedono un domani più favorevole.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la tua quete consiste nell’affermare una stabilità, in tutte le tue giornate perseguendo l’equilibrio. La rappresentazione del tuo segno zodiacale non lascia margini di incertezza, ma in quest’istante è complicato raggiungere tale obiettivo, il problema più rilevante risiede nell’ambito affettivo. Fai attenzione a malintesi del passato o contrasti ancora irrisolti.

Oroscopo dello Scorpione

Amici dello Scorpione, siete all’alba di un inedito viaggio esistenziale che potete iniziare a delineare sin da adesso. E’ importante, ve lo consiglio, seguire le indicazioni dell’universo con positività, anche per i più scettici fra voi. Non preoccupatevi dei piccoli ostacoli dei primi giorni della settimana, saranno facilmente superabili con la giusta determinazione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la presenza della Luna nel tuo segno infonde forze vitali che dal 4 febbraio intensificheranno notevolmente, favorendo particolarmente l’ambito affettivo. Tuttavia, alcune questioni lavorative rimarranno in sospeso almeno fino a maggio, soprattutto per coloro che hanno già sperimentato una fase di stallo o una leggera crisi nel periodo primavera-estate dell’anno precedente. Il mio consiglio è di concentrarti sui tuoi sentimenti e sulle reazioni che potrebbero emergere.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, se hai l’intenzione di esprimere i tuoi sentimenti amorosi, oggi le stelle ti sono favorevoli. È innegabile, in questo periodo, sei assorbito da tematiche lavorative e finanziarie. E non dimenticare, entro il semestre dovrai prendere delle decisioni importanti. Potrebbe darsi che tu stia portando sulle spalle un carico eccessivo.

Oroscopo dell’Acquario

Sei del segno dell’Acquario? Allora preparati: il 2025 sarà un anno che valorizzerà le tue idee e vedrà fiorire la tua vita. Sarà un periodo di grande tranquillità, ma non dimenticare di gestire con attenzione le tue finanze. I tuoi pensieri potrebbero essere rivolti verso un acquisto piuttosto impegnativo, quindi è importante che cerchi sostegno e aiuto al fine di affrontarlo nel miglior modo possibile.

Oroscopo dei Pesci

Comprendo, non ti senti al massimo della forma, ma non preoccuparti. L’influenza della Luna, non proprio in sintonia, potrebbe causarti qualche momento di smarrimento, di mancanza di focalizzazione. Tuttavia, cerca di non farti influenzare da mere illusioni, particolarmente in ambito sentimentale. Già dalla serata di domani noterai un netto miglioramento.

