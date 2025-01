Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 23 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 23 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua routine include spesso sfidare te stesso e talvolta imbatterti in attività rischiose. Tuttavia, adesso è il momento di usare la prudenza, specialmente nelle questioni finanziarie. A partire dal 29, vedrai emergere alcune soluzioni. Brevemente, Venere entrerà nel tuo segno indicando che l’amore è lì, devi solo scoprirlo o rafforzarlo.

Oroscopo del Toro

Toro, abbiamo affrontato delle tensioni nel recente passato, che hanno generato conflitti. Tuttavia, oggi è un giorno di tranquillità e stabilità, che focalizza l’energia sul lavoro educativo di un progetto importante che stai delineando. Prevedo che ci saranno soluzioni positive in arrivo nel mese di febbraio. Oggi è una giornata particolarmente favorevole per gli incontri, con particolare enfasi sulla giornata di domenica.

Oroscopo dei Gemelli

Gemellini, presto, nel weekend, la luna vi sfiderà essendo in opposizione. Pertanto, potrebbe essere conveniente essere un passo avanti. Così, se esiste un’iniziativa che devi concludere o un discorso da fare con qualcuno che ha un ruolo significativo nel tuo futuro, sarebbe consigliabile farlo al più presto. Numerosi intrecci amorosi avranno la possibilità di trovare una risoluzione. Anzi, da febbraio, spero che i cuori in cerca d’amore avranno finalmente un’opportunità.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, le stelle vi sorridono. La Luna si trova in una posizione favorevole per voi; inoltre, mi piego di ricordarvi che a partire dal 28, Mercurio cesserà di ostacolarvi, il che è una notizia straordinaria. Ora le vostre energie sembrano concentrate prevalentemente nella sfera lavorativa, più che in quella affettiva. Non sto insinuando che l’amore sia assente dalla vostra vita, tuttavia, percepisco che i single tra di voi possano trovare gioia nelle relazioni amichevoli piuttosto che romantiche. Mi soddisfa notare anche che, chiunque abbia il desiderio di pronunciare il fatidico “sì” o di iniziare una convivenza, possa trovare temporaneamente tale intenzione sospesa. Non temete però, perchè una fiorente estate è alle porte.

Oroscopo del Leone

Il Leone si riscopre in ottima forma, specialmente nei primi due mesi dell’anno, dove si prospettano decisioni rilevanti per la sfera professionale. Tuttavia, quello che cattura maggiormente la mia attenzione è l’influenza positiva di Venere, che dal quarto giorno del mese a venire comincia a diffondere energia nel settore amoroso.

Oroscopo della Vergine

Capisco, Vergine, che stai passando un periodo di pressione e tensione. Il mio suggerimento è che qualsiasi ostacolo tu stia affrontando, dovresti affrontarlo con un approccio logico e razionale. Ti inviterei, inoltre, a liberarti dei fardelli accumulati rivolgendo il tuo pensiero verso l’amore in un modo molto naturale e spontaneo, lasciando che siano le emozioni autentiche ed inaspettate a guidarti.

Oroscopo della Bilancia

Nella seconda metà di questa settimana, noterai che le emozioni passeranno in un piano secondario. È una reazione comprensibile, dato che sei consapevole del fatto che febbraio sarà un periodo particolarmente importante per il tuo percorso professionale. Ricorda, tuttavia, di prestare sempre attenzione al tuo benessere fisico.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, questa splendida Luna nel tuo segno continua ad alimentare le tue profonde intuizioni. Attenzione, però, potresti correre il rischio di cadere in autocommiserazione o episodi di polemica intensa. Ti consiglio, amico dello Scorpione, di canalizzare quest’energia che a tratti può risultare controproducente, in un flusso positivo. Ricorda, le stelle favoriscono le relazioni.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è opportuno puntare l’attenzione sulle emozioni durante questo periodo. Siamo consapevoli che l’amore non viene consegnato a casa direttamente dalle stelle: oh, se solo fosse così facile. Tuttavia, un oroscopo favorevole e l’arrivo di stelle positive tra febbraio e maggio, possono facilitare la comparsa di figure significative in campo sentimentale e rinforzare la solidità di legami preesistenti: tutto dipende dagli obiettivi personali. Per quanto riguarda il lavoro e gli affari legali, è meglio restare vigili, in quanto le stelle sembrano porsi in contrapposizione alle vostre aspirazioni.

Oroscopo del Capricorno

Esiste un momento, Capricorno, in cui ti soffermi a riflettere sul pesante cumulo di impegni che hai assunto. Questa propensione a prenderti cura e proteggere le persone care è come un lavoro che svolgi ogni giorno. La giornata di domenica risulterà estremamente positiva per quanto riguarda le relazioni. Tuttavia, in campo amoroso, c’è necessità di fare chiarezza su alcuni punti.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, è il momento di dimostrare la tua fermezza e coraggio! Ora più che mai, la tua posizione astrologica si mostra di vitale importanza. Nonostante l’influenza di una Luna dissonante oggi che potrebbe causarti un senso di stanchezza ed irritabilità, rimane necessario dare una forma concreta ai tuoi progetti.

Oroscopo dei Pesci

Aquarius, il ciclo lunare ti sarà propizio in Febbraio. Questo mese sarà caratterizzato da responsabilità significative. Potrebbe esserci qualche apprezzamento negativo, tuttavia, alla fine, l’accettazione e l’affermazione saranno abbondanti. Vorrei sottolineare che la tua ascesa al successo sarà un processo graduale, giorno dopo giorno.

