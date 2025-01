Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 22 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 22 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, le iniziative di febbraio potrebbero gettare le basi per ciò che verrà. Per questa ragione, è fondamentale mettersi all’opera con energia ed affrontare apertamente anche qualche disputa del passato che ancora pende. In effetti, ci sono alcuni di voi che stanno affrontando questioni finanziarie, ma non preoccupatevi: l’amore sta per fiorire nuovamente.

Oroscopo del Toro

Toro, potresti avvertire oggi una certa preoccupazione. Probabilmente è soltanto un’ansia che ti prende, perché stai organizzando un piano, e il mese di febbraio sarà decisivo con delle risposte significanti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, prima del mese di maggio, sembra che le tue mani siano legate. Un particolare progetto che avevi in mente non può essere iniziato o ripreso. Noterai dei cambiamenti all’interno di un gruppo, di un ruolo o di una società. Tuttavia, l’amore ti riserva sorprese positive se riesci ad aprire il tuo sguardo verso nuovi orizzonti. Questo è particolarmente vero se hai recentemente vissuto una separazione.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, siete fermamente convinti che, al momento, la priorità massima sia il lavoro, al di sopra di qualsiasi altra cosa. Tuttavia, questo Mercurio in opposizione ha creato qualche turbolenza nei vostri rapporti, mettendo effettivamente in discussione alcuni legami. Da febbraio, nell’ambito amoroso, l’auspicio sarebbe quello di ottenere maggiore chiarezza. Il consiglio stellare è di evitare provvedimenti avventati e di tenersi alla larga da alcuni ambienti e situazioni potenzialmente fastidiose.

Oroscopo del Leone

Leone, l’argomento di oggi è l’amore. Ebbene sì, a partire da febbraio, i tuoi sentimenti inizieranno a fiorire nuovamente. Ovviamente, ci saranno personaggi che sono già coinvolti in una stupenda relazione amorosa, che stanno pensando di avere un figlio o di comprare una casa. Insomma, il periodo sarà decisamente interessante. Passando al tema del lavoro, puoi avere la sensazione di necessitare di un lieve sostegno.

Oroscopo della Vergine

Vergine, tieni a mente che stai attraversando una fase di accumulo di energie per una seconda metà dell’anno più positiva. Non è necessario che tu coltivi perplessità fino a maggio. Risulta evidente che sei un individuo di logica riflessione, e hai dimostrato di superare con successo le avversità. Tuttavia, nel caso in cui ti sentissi un po’ giù di morale, fai del tuo meglio per respingere questi sentimenti.

Oroscopo della Bilancia

Ho l’impressione che la Bilancia necessita di stabilizzare il proprio equilibrio professionale. Sembra che un qualcosa stia prendendo forma nel background. Preparati, perché il ritorno del sole favorevole aiuterà a dare una forte spinta. Per quanto riguarda gli affetti, si respira contentezza, ma c’è anche un eccesso di riflessione che potrebbe creare ombre.

Oroscopo dello Scorpione

Oggi, con la luna a favorire lo Scorpione, emergono splendide intuizioni. Sei un individuo che propone idee concrete. È fondamentale mantenere la tranquillità e serenità in questo periodo, perché concedere spazio a sentimenti negativi o alla malinconia rappresenterebbe un errore di non poca entità.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, mantieni forte il tuo entusiasmo. Conosco il tuo stile, tu affronti ogni nuovo progetto e avventura con un’energia iniziale che è quasi travolgente. Tuttavia, può accadere che tu ti scoraggi o rallenti il ritmo, soprattutto se le persone che ti circondano non ti sostengono in modo adeguato o se ti ritrovi davanti a numerose difficoltà. Questo può essere in parte legato all’opposizione di Giove, che in questo periodo potrebbe crearti qualche ostacolo. So che probabilmente stai già vagliando le opzioni per la prossima primavera…

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’influenza di Marte, come ho accennato precedentemente, potrebbe provocarti una sensazione di affaticamento. Questa stanchezza può portarti a idee estreme, come quella di gettare la spugna e rinunciare a tutto. Fai attenzione, perché restare inattivo non fa per te. Forse sarebbe opportuno pensare a delegare alcuni compiti. Capisco che ami tenere tutto sotto controllo, ma si palesano alcuni ostacoli evidenti.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, il consiglio delle stelle è di prestare un’attenzione particolare alla vostra forma fisica in questa fase di intensa tensione. E come affrontare quei dubbi che sembrano pressarvi? Una risposta potrebbe risiedere nell’amore: infatti, a partire da Venerdì, l’astrologia sembra propendere a vostro favore.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, è giunto il momento perfetto per far luce su passati dolorosi, soprattutto in relazione ad un ex partner. Mi rendo conto che al momento sei più concentrato sulle questioni economiche e pratiche che riguardano l’azienda, che sembra essere su una corda tesa, forse necessitando di una maggiore stabilità. Puoi prevedere qualche critica, ma non temere, il successo sarà inevitabile già a partire da Febbraio.

