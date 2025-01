La puntata di ieri del Grande Fratello è stata decisamente atipica. Alfonso Signorini, infatti, ha annunciato la bizzarra decisione degli autori del programma di rimettere in gioco alcuni concorrenti eliminati. Tra di loro, però, sono apparsi anche concorrenti che, in realtà, hanno deciso di ritirarsi dal gioco, come ad esempio Jessica Morlacchi. Ebbene, questa scelta ha indignato non poco i concorrenti del reality show.

Lo sfogo di Luca Calvani contro gli autori del GF

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello, la tensione all’interno della casa è salita alle stelle. Ad adirarsi profondamente è stato Luca Calvani. Il protagonista ha attaccato gli autori del programma per la scelta di far rientrare in casa alcuni concorrenti eliminati. In particolar modo, Luca si è soffermato sulla decisione di includere in questo ripescaggio anche persone come Jessica Morlacchi, che hanno deciso di abbandonare volontariamente il programma.

Il concorrente ha detto di essere davvero indignato per tutto questo, in quanto si viene meno alle regole del contratto che tutti hanno stipulato. Nel corso del suo sfogo, Luca ha tirato in ballo anche l’Isola dei Famosi. In particolar modo, ha detto che in tale reality show, nel momento in cui un concorrente decide di ritirarsi, non ha neppure più la possibilità di tornare in studio, mentre qui al GF la gente va e viene come se stesse in vacanza.

La reazione del web e la protesta di Shaila Gatta

Il punto di vista di Luca Calvani è stato condiviso da buona parte dei telespettatori che, di fatti, sul web stanno dando luogo ad una sorta di protesta contro il programma e la produzione. Ultimamente, infatti, il Grande Fratello sembra aver perso ogni tipo di credibilità, e ne è una prova anche il calo degli ascolti che diventa sempre più importante e significativo.

A sbottare contro gli autori, però, è stata anche Shaila Gatta. Quest’ultima si è soffermata su quanto accaduto a Luca Calvani che, dopo aver ricevuto un bigliettino dall’esterno, ha ricevuto una semplice punizione, ovvero, è andato al televoto. Secondo il punto di vista della ballerina questo è assolutamente ingiusto, sta di fatto che quasi si sente autorizzata a trasgredire le regole.