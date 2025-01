Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 14 gennaio 2025.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 14 gennaio 2025

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti suggerisco una certa cautela nelle relazioni interpersonali. Il mese di gennaio ha introdotto una certa instabilità, qualche episodio di nervosismo. Tuttavia, c’è anche un lato positivo, perché questa non è una fase per stare con le mani in mano. Anzi, a febbraio si preannunciano importanti cambiamenti con l’arrivo di Venere nel tuo segno.

Oroscopo del Toro

Toro, il mattino risplende di più rispetto al pomeriggio. Se qualcuno ti ha deriso o ritieni non stia al tuo livello, nel mese di febbraio riuscirai a farlo fronteggiare la realtà. Questo vale soprattutto in ambito sentimentale.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avvertirai sensazioni intense man mano che proseguiamo nell’arco dell’anno, e percepirai una crescente necessità di aprirti a nuove sfide. Potrebbe essere anche un periodo rilevante per riaccendere un sentimento che ti provoca un grande fascino. Le stelle sono alquanto misteriose e interessanti. A partire dal 4 febbraio, ci possono essere riavvii passionali.

Oroscopo del Cancro

L’oroscopo per il Cancro si preannuncia interessante con un intrigante influsso stellare. Venere, in una posizione favorevole, ti renderà più attraente e positivo. Attenzione però a Marte nel tuo segno, potrebbe causare momenti di elevata tensione. Probabilmente hai in mente questioni lavorative, un possibile sviluppo o forse una proposta che vorresti portare avanti prima di Maggio. Questa potrebbe essere la tua priorità.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone dovrebbe orientare i suoi pensieri ed emozioni in una direzione positiva, includendo in questa considerazione anche il legame con i propri amici, gli impegni professionali e la sua rete sociale. Questo è particolarmente importante tra i mesi di marzo e maggio, un periodo in cui si aprono infinite possibilità.

Oroscopo della Vergine

Comprendiamo che l’ultima fase dell’esistenza della Vergine è stata un po’ tesa a causa di alcuni problemi professionali dovuti ad un passaggio che Saturno in opposizione porta nella sfera astrologica. È vero che questi cambiamenti possono di frequente essere benefici, anche se possono causare dolore e ansia. Tuttavia, ciò che conta è superare questi momenti. Parallelamente, nel campo affettivo, il mese di febbraio si presenterà con un atteggiamento più benevolo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, non si può ignorare l’affaticamento. Senza dubbio, anche alla conclusione del 2024, avete affrontato periodi di intensa tensione. È per questo che ritrovare la propria vitalità diventa fondamentale. Le relazioni sentimentali nate per risentimento non hanno successo. Fate attenzione ad un…

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, come ho evidenziato poc’anzi, la tua passione si fa indomita e, al contempo, il 2025 è destinato a portare con sé significanti piaceri. I professionisti indipendenti sono in particolare in una posizione vantaggiosa, con giornate proficue che si prestano a stabilire un patto.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, direi ai nativi di Sagittario: con Giove in opposizione, non vi state confrontando con un blocco completo nella vostra situazione lavorativa. Tuttavia, nel passato, questa configurazione astrale può aver portato su di voi un velo d’amarezza. Avreste desiderato ottenere di più e, come mi piace sottolineare, magari avete intravisto l’obiettivo di raggiungere la cima. Forse vi siete arrestati a metà strada, ma ricordate di eliminare le delusioni dal vostro percorso. Avete infatti dimostrato una grande capacità nel proseguire, sfidando ogni ostacolo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, le stelle saranno al vostro fianco, tuttavia occorre prestare attenzione nella sfera amorosa. Febbraio, marzo e aprile si mostreranno come mesi decisivi, potrebbe essere un dentro o fuori per certi rapporti. In ogni caso, il mio auspicio è che tu possa trarne il massimo valore.

Oroscopo dell’Acquario

Oroscopo dei Pesci

Acquario, la Venere che risiede nel tuo segno zodiacale attualmente offre dei vantaggi che dovresti conoscere. Se stai trascinando un passato che ti sta pesando, potrebbe essere la volta buona per liberartene. I primi segnali positivi, miglioramenti visibili rispetto alla fine dell’ultimo anno, sono già imminenti, quindi ti esorto ad essere pronto per tener conto delle opportunità. Inoltre, forse il momento è giusto per iniziare a riflettere sui piani per i mesi successivi a giugno. Hai abbastanza tempo per prendere una decisione.

