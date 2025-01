Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 12 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 12 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, si intravede un lieve decremento nella sfera delle vostre connessioni personali. È fondamentale mostrare cautela; non si può dimenticare che l’influenza avversa di Mercurio potrebbe generare occasionali tensioni e dispute. Concludiamo con una nota di…

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, affermerei così: Nell’anno 2024, il segno del Toro ha sperimentato una grande purificazione, allontanando persone e impegni che non rispondono ai suoi standard. Se hai provato disagio o insoddisfazione poiché qualcosa ti è apparso ingiusto, fidati che ben presto arriveranno nuove opportunità. Il firmamento attuale parla di rassicurazioni future.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, se avete appena attraversato un doloroso distacco in una relazione di lunga data, è giunto il momento di andare avanti. Da considerare che, a partire dal 4 febbraio, l’amore sarà più semplice da gestire. In più, sono previsti nuovi incontri stimolanti sia sul piano sentimentale che professionale.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, posso dire che il Cancro sta valutando la propria posizione, specialmente se sei un libero professionista. Se ritieni che un progetto non sia decollato come previsto, non lasciarti abbattere. Dopo il 28, vedrai sicuramente dei miglioramenti. Tuttavia, potrebbero sorgere liti o dibattiti. Sappiamo che quando un Cancro affronta un momento difficile, tende a ritirarsi piuttosto che confrontarsi. Spero sinceramente che non sia questa la tua situazione.

Oroscopo del Leone

Per il segno del Leone, sia febbraio che marzo si prospettano mesi ricchi di novità. Amore e incontri si preannunciano all’orizzonte, arricchendo di piaceri questi giorni. Per quelle coppie che hanno consolidato la loro unione nel tempo, ci potrebbero essere degli sviluppi avvincenti legati alla famiglia e alla casa. Non si tratta di soli desideri, ma di attendibili previsioni stellari.

Oroscopo della Vergine

Vergine, comprendo che trovare attualmente un equilibrio nella tua vita possa sembrare complicato. Tuttavia, come sottolineavo pure ieri, questo transito di Mercurio potrebbe portarti delle gradevoli sorprese. Potresti notare che certe persone non sembrano più opprimenti come prima, o scoprirai che un avversario non è potente come credevi. Insomma, anche oggi la giornata ti offre l’opportunità di rimettersi in sesto.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia si trova di fronte alla necessità di affrontare una leggera questione finanziaria personale, ma è altresì indispensabile rivedere molte delle proprie relazioni e connessioni. Potrebbero esserci stati numerosi incontri privi di interesse. Il mese di gennaio riserva in serbo una serie di emozioni. Consiglio prudenza se si sta vivendo un periodo di tensione in una relazione, poiché a partire da febbraio si potrebbe notare un aumento della propria intolleranza.

Oroscopo dello Scorpione

La forza dello Scorpione aumenta giorno dopo giorno. Si potrebbe dire che oggi, con l’appoggiare positivo di Venere e Luna, l’intuizione si fa strada. Numerose persone vivranno un autentico momento di illuminazione. Non escluderei la possibilità che si manifesti persino un sogno dal significato premonitore.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, hai davvero un carico pesante da gestire, potrebbero esserci state anche alcune iniquità, come avevo anticipato da un po’ di tempo. Riguardo al lavoro, non tutte le difficoltà sono state sconfitte. Però, come si suol dire, ciò che conta è aver dato il tuo meglio. Preparati per possibili ritardi.

Oroscopo del Capricorno

Nel segno del Capricorno, emergono delle difficoltà dovute alla luna in opposizione che generano il desiderio di abbandonare tutto. Tuttavia, il suo forte senso del dovere gli spinge a perseverare, nonostante le sfide. Faccio notare sin da subito, però, che un periodo chiave sarà tra maggio e giugno, periodo nel quale si imporrà una decisione. Il più probabile è che sarà mantenuto solo ciò che riveste un reale interesse per il Capricorno.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario è noto per essere un segno zodiacale che si sottrae alle tradizioni e alle regole, ma al momento, se sta vivendo una relazione non ufficiale, potrebbe sentire il bisogno di conferirla una certa formalità. Se in materia sentimentale non ha ancora mostrato tutta la sua dedizione, questo potrebbe essere il momento di riconsiderare. In sintesi, c’è un forte desiderio di stabilità e sicurezza.

Oroscopo dei Pesci

Il gennaio del segno del Pesce offre una genuina rinascita sia a livello professionale che sentimentale. Perciò, se come presumo, hai navigato in mille difficoltà tra novembre e dicembre, potresti ora anelare a una prospettiva più entusiasmante e favorevole in vista dell’avvenire.

