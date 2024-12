Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 24 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 24 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, forse è il momento di assumersi alcune responsabilità, particolarmente se ultimamente hai agito con un eccesso di zelo. Senza girarci intorno, hai mostrato un atteggiamento molto intenso verso gli altri. Ciononostante, interessa un periodo favorevole per eliminare il superfluo e lanciare i semi di futuri progetti. Vai con cautela però, perché disattenzioni casuali potrebbero portare a inconveniente.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro si prospetta una Vigilia natalizia piuttosto intrigante. Tuttavia, il mio consiglio è di passare l’imminente giorno di Natale con un piccolo gruppo di persone di assoluta fiducia. L’intenso desiderio di una serena intimità sta nell’aria, così come l’aspirazione a godere di autentico amore. Presta attenzione, però, alla luna maliziosa che potrebbe innescare qualche minuscolo alterco se non si presta particolare cautela riguardo alle persone con cui si decide di condividere queste festività.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il Natale in arrivo ti sprona a un meritato relax. È essenziale mettere da parte le noie del passato. Se c’è chi ha turbato la tua esistenza, sappi che le controversie scatenate dalla presenza di Mercurio in opposizione si dissolveranno presto nel nulla. Sarai in grado di distanziarti da coloro che hanno generato disordini.

Oroscopo del Cancro

Cancro, immagina un fiume che scorre adagio, fiume di emozioni e sentimenti che inonda il tuo essere di positività. Osserva questo splendido satellite notturno, la luna, che dà un tocco di magia a tutto ciò, specie in queste prossime due giornate. Dal firmamento arriveranno forse estranei presagi, sogni unici e distinti. E il sogno potrebbe anche farsi vita quotidiana, perché tra non molto tempo, Giove spargerà le sue benedizioni sul tuo segno.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone dovrà contare sulla propria energia, forza e coraggio, poiché il 2025 rappresenta un periodo significativo in cui Marte sarà particolarmente influente. Questo pianeta, però, ha causato comportamenti abbastanza aggressivi, che dovrebbero essere tenuti sotto controllo. Dal mio punto di vista, consiglierei di passare un periodo natalizio pacifico e tranquillo. La Luna è in dissonanza, quindi è preferibile concentrarsi sulle attività che riempiono di gioia e felicità.

Oroscopo della Vergine

Vergine, potresti sentirti come se stessi cercando qualcosa di mancante. Ho sottolineato spesso, però, che a partire dall’8 gennaio, Mercurio cambierà il suo corso. Pertanto, nonostante le recenti percezioni singolari, non necessariamente negative, ma in qualche modo impegnative, tutto ciò non tarderà a trasformarsi in un semplice ricordo.

Oroscopo della Bilancia

Per l’amico del segno della Bilancia, è tempo di lasciare un po’ di spazio ai sentimenti amorosi. Venere non lascia spazio a dubbi e un piccolo sguardo altrove non fa male, soprattutto se in passato si è vissuto un amore non del tutto positivo o si è affrontato qualche problema. Il presente regala l’occasione di irradiare energia positiva e ottimismo, suscitando fiducia in coloro che ti accompagnano nel cammino della vita.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, con l’astro lunare nel vostro segno, è tempo di sfidare nuovamente il campo. E’ evidente che nel corso delle ultime tre settimane la presenza di Venere non ha risvegliato grandi movimenti emotivi. Forse c’è un sentimento che necessita di essere rinvigorito o riavvalutato.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, perdiamo tutti in dolcezza durante il periodo natalizio, tuttavia tu devi amplificare questo sentimento, in considerazione dei recenti momenti difficili in cui hai dovuto fronteggiare discussioni o accettare risoluzioni non eque. Ecco, vi è un particolare che non riesce a trovare pace nel cuore del Sagittario, regolato dal pianeta della Giustizia, Giove: l’odio per ogni forma di sopruso. C’è tempo per contemplare, ma anche per amare.

Oroscopo del Capricorno

Amico del Capricorno, la tua natura meticolosa e la ricerca di sicurezze sono ciò che ti contraddistingue. È attraverso la tua applicazione e la tua risolutezza che hai la possibilità di raggiungere, o forse l’hai già raggiunto, un considerevole successo. Oggi, tuttavia, cerca di equilibrare le tue energie senza esagerare con l’impegno.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la Luna e Venere sono positivamente allineati, cosa potresti volere di più? Beh, pensa ai giovani, quei romantici che nutrono un amore vero, si immaginano già a sposarsi, a vivere insieme, persino a crescere dei figli. Ma per coloro che sono alla ricerca dell’amore, il consiglio è di tener aperti gli occhi e di osservare attentamente tutto ciò che li circonda.

Oroscopo dei Pesci

Nella notte di Natale, i nativi di Pesci sperimenteranno emozioni genuine. Ciò che mi incanta è l’evidente cambiamento di questo dicembre che è passato da un inizio ostile a una fase che favorisce finalmente la riconciliazione.

