Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 18 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 18 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, avverti un ondata di nervosismo, forse dovuta all’arrivo delle festività natalizie e alla lista dei regali ancora da completare, o forse perché hai alcuni progetti da terminare. Non dubitare, l’energia non ti mancherà. L’amore è nell’aria e può riservarti sorprese, grazie alla presenza favorevole di Venere.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, suggerirei al Toro di focalizzarsi sull’individuazione delle priorità relazionali in questo specifico momento. Il Toro, essendo un segno terrestre, pone grande enfasi sulle questioni lavorative, tuttavia, la necessità di una presenza costante e affettiva nella sua vita è innegabile. Questa esigenza è ancora più accentuata per coloro che hanno vissuto una separazione. Il panorama astrale attuale promette intensità emotiva e nuovi orizzonti emozionali per le persone nate sotto questo segno.

Oroscopo dei Gemelli

Il segno dei Gemelli, sostenuto positivamente da Venere e Giove, è animato da un’imponente energia per l’innovazione e la creazione. Questo brama in particolare di delineare nuove realtà. Perciò, coloro che da tempo si occupano di attività ripetitive o svolgono le medesime mansioni, probabilmente, nel giro di pochi mesi, si metteranno alla ricerca di nuove soluzioni. Tutto questo non solo per una motivazione ludica, ma anche per esplorare nuove opportunità e percorsi.

Oroscopo del Cancro

Il periodo natalizio si preannuncia di grande rilievo per i nati sotto il segno del Cancro. Nei mesi a seguire, numerosi sono gli influssi astrali che questo segno sperimenterà, non mancherò di sottolinearlo. Indubbiamente, avranno luogo significative evoluzioni sia sul fronte professionale che su quello sentimentale. Inoltre, si prospettano incontri gradevoli anche nei fine settimana.

Oroscopo del Leone

Leone, la presenza della luna nel tuo segno ti dota di una notevole energia intraprendente. Ricorda, però, di non lasciarti trasportare nell’incoscienza. Ci tengo a sottolinearlo, soprattutto perché recentemente potresti esserti ritrovato al centro di una disputa a causa del tuo atteggiamento irremovibile, un po’ eccessivo. È fondamentale che tu riesca a liberarti dalle tensioni legate al passato. Nel complesso, il tuo oroscopo promette importanti opportunità a livello lavorativo. Sul fronte amoroso, invece, si prevede un periodo leggermente più tranquillo, un po’ in sordina.

Oroscopo della Vergine

Il periodo attuale per i nati sotto il segno della Vergine sembra essere caratterizzato da una certa nebulosità, come preannunciato da un po’. Tuttavia, la situazione sta per chiarirsi. È prudente pazientare fino alla fine del periodo festivo. Successivamente, è molto probabile che, quando la Luna transiterà nel loro segno durante il prossimo fine settimana, essi otterranno una visione più definita e solida, compresa quella relativa all’ambito sentimentale.

Oroscopo della Bilancia

Gli individui della Bilancia non dovrebbero prendersi una pausa in questo momento. Se si osservano le notizie e i successi di questo periodo, si potrà notare un numero significativo di Bilance in prima linea, indicativo della presenza di opportunità specifiche per questo segno. Naturalmente, il successo finale dipenderà sempre da ogni individuo. Tuttavia, con Giove e Venere che giocano a nostro favore, coloro che hanno superato una sfida in passato avranno l’occasione di rimettersi in gioco. Questa configurazione astrale accresce anche l’intensità dei sentimenti nel campo amoroso, favorendo l’esistenza di ambizioni importanti per le coppie.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la giornata potrebbe essere un tantino agitata, costellata da molteplici impegni che potrebbero risultare un filo faticosi, tuttavia, l’essenziale è continuare a perseguire un obiettivo stabile nella vita che, nell’attuale periodo, sembra essere a portata di mano, specialmente per quanto concerne le questioni lavorative ed economiche. Le idee sono abbondanti, circa le questioni affettive, emergono qualche divergenze da riavvicinare.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, devo dirti che il Sagittario è sull’orlo di un periodo molto stimolante. Non nascondo che l’avversità di Giove potrebbe indicare la necessità di risolvere certi problemi finanziari o legali. Suggerisco di prestare la dovuta cautela nelle relazioni con i familiari. Tuttavia, la situazione sentimentale è in fase di miglioramento.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, da sabato verrà innescato un timer che porterà ad un miglioramento significativo sia mentale che fisico, accompagnato da piacevoli novità. Tieni a mente che, con l’aiuto di validi colleghi, amici e partner, riuscirai a ottenere un traguardo di notevole importanza.

Oroscopo dell’Acquario

Gli astri suggeriscono che l’Acquario metta un po’ di impegno extra nell’amore in questo periodo, dove una passione potrebbe infiammarsi anche da una vecchia amicizia. Inoltre, ci potrebbero essere interessanti progetti all’orizzonte per le coppie consolidate, magari legati alla famiglia o alla realizzazione di un’abitazione.

Oroscopo dei Pesci

Sento che per i segni dei Pesci, l’arrivo di gennaio sarà un momento di illuminazione. Questo potrebbe essere il tempo perfetto per coloro che non hanno ancora trovato amore: vi consiglio vivamente di iniziare la vostra ricerca adesso. Non rimarrete delusi. Rispetto alle festività di Natale e Capodanno, sembrano essere avvolte da un alone di positività, grazie all’influenza favorevole di queste prossime settimane.

