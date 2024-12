Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 17 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 17 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti aspetta un periodo di riscatto. È un momento di grande rilevanza, in particolare per i sentimenti, grazie a Venere già in azione. Se sei alla tua prima esperienza sentimentale, non esitare e mettiti in gioco.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Come il tuo astrologo di fiducia, Paolo Fox, ti suggerisco, Toro, di mostrare fermezza per potenziare il tuo lavoro. Venere, sfortunatamente, non ti offre una grande dose di tolleranza in ambito affettivo in questa fase. Tuttavia, in questo momento, è naturale che tu desideri chiarezza. Non hai nulla da provare agli altri, è qualcuno invece che deve dimostrarti qualcosa.

Oroscopo dei Gemelli

In qualità di Paolo Fox, dedicato ai Gemelli, avrò modo di esprimere un’analisi più esaustiva del vostro settore finanziario e professionale a partire dall’8 gennaio, una volta che Mercurio avrà smesso di ostacolarvi. Attualmente, voi Gemelli vi sentite come se foste bloccati: desiderate intraprendere numerose attività, ma sembra non presentarsi l’opportunità adatta per agire. In ambito sentimentale, vedo un periodo di risoluzione e riconciliazione.

Oroscopo del Cancro

Per il segno del Cancro l’avvento di esperienze e momenti di preparazione avranno un peso significativo nella vita. Questo sarà ancor più evidente nei primi semestri del 2025, periodo che, come ho già anticipato, sarà caratterizzato dal passaggio di Giove a partire da giugno. Un segnale molto promettente, che proietta verso un periodo natalizio molto positivo.

Oroscopo del Leone

Leone, ogni tua azione attuale riveste un significato importante, particolarmente sul fronte lavorativo. Conosco la tua natura, non tolleri perdere e la tua competitività è al livello più alto. Proprio grazie a quest’indole, vedo che riuscirai a vedere i frutti dei tuoi sforzi. Per quanto riguarda l’amore, mi risulta che possano esserci sottili intricazioni o distanze emotive da superare.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, è consigliabile organizzare le vostre vacanze con calma e serenità, dal momento che appartienete a quei segni che, prima dell’intervallo successivo all’8 gennaio, avranno poche possibilità di ottenere miglioramenti nell’ambito lavorativo. Come se in questo lasso di tempo dovreste equilibrare un particolare tipo di vuoto interno. Vi aspetta un periodo natalizio pieno di positività.

Oroscopo della Bilancia

Siamo di fronte alla Bilancia che anela all’armonia, alla bellezza nelle persone e nelle cose. È nel suo dna, questo segno ha una forte essenza estetica. Un’occhiata ai pianeti ci svela che Venere apre le porte alle effusioni emotive e profonde connessioni. Pertanto, quelle persone che ti hanno mostrato un genuino affetto ultimamente sono fondamentali. È essenziale per te in questo momento avere a disposizione un rifugio dove trovare conforto.

Oroscopo dello Scorpione

L’oroscopo predice un giorno favorevole per lo Scorpione, un’opportunità perfetta per mettere a punto gli aspetti disfunzionali. Ci tengo a sottolineare che sia il giorno di Natale che quello del Capodanno saranno influenzati positivamente dagli astri. Si tratta dell’intervallo di tempo ideale per trascorrere momenti speciali con coloro che occupano uno spazio significativo nel tuo cuore, con le persone in grado di procurarti quella sensazione di profonda soddisfazione.

Oroscopo del Sagittario

Per i Sagittario, Venere si presenta in maniera propizia, benché l’attenzione debba essere rivolta principalmente alla sfera economica. Giove, al contrario, si posiziona in opposizione, dando luogo a possibili conflitti e situazioni ristrette che potrebbero portare a giudizi spiacevoli. Ho l’impressione che molti Sagittario possano trovarsi in stato di nervosismo a causa di ciò. Tuttavia, come ho precedentemente menzionato, l’influenza positiva del pianeta dell’amore indica una forte presenza di emozioni. Se vi è qualcuno che ricambia i tuoi sentimenti affettivi, questa potrebbe essere l’occasione per avvicinarti.

Oroscopo del Capricorno

Se sei del segno del Capricorno e ti occupi di un’impresa autonoma o che riguarda aggregazioni e acquisizioni, tieni presente che il periodo che va da gennaio a marzo sarà ricco di attività. Una relazione amichevole potrebbe evolvere in modo più profondo.

Oroscopo dell’Acquario

Se sei dell’Acquario e hai già un partner sentimentale, questa è l’occasione per consolidare il tuo legame. Se invece stai ancora cercando la tua anima gemella, le predizioni stellari suggeriscono di orientare le tue ricerche nel circolo delle amicizie e delle persone conosciute. Potrebbe sorprenderti scoprire che qualcuno che avevi sottovalutato o addirittura dimenticato, può emergere come una figura chiave nella tua vita sentimentale.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la luna è attiva per voi, rendendo più semplice l’affrontare e risolvere questioni lavorative e personali. Ci troviamo in un periodo di riflessione riguardo la vostra professione in particolare, poiché entro i prossimi sei mesi vi troverete a effettuare dei cambiamenti. Una ventata di emozioni nuove si prospetta positiva, specialmente se siete in contatto con persone del Capricorno o dello Scorpione.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.