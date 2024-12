Il 9 dicembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è parlato molto anche di Trono Classico, in quanto ci sono stati degli episodi degni di nota, inerenti soprattutto Francesca Sorrentino. Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, la donna si è trovata a fare i conti con una bella batosta, ma non è tutto. Ecco tutto quello che è successo.

Francesca senza corteggiatori, liti e chiarimenti per Martina a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne inerenti la registrazione del 9 dicembre rivelano che Francesca Sorrentino è rimasta senza corteggiatori. Paolo, infatti, non era presente, mentre Francesco ha rivelato che, a causa di alcuni problemi di salute, spesso è costretto ad assentarsi e a stare un po’ per conto suo. Durante un ballo, infatti, il ragazzo svela privatamente alla tronista le ragioni del suo comportamento.

Francesca, dunque, si è ritrovata senza corteggiatori, o meglio, solo con Francesco che, quindi, o dovrà scegliere oppure dovrà abbandonare il trono nel caso in cui non dovessero scendere per lei dei nuovi spasimanti. Per quanto riguarda Martina De Ioannon, invece, la ragazza ha portato in esterna sia Ciro sia Gianmarco e non sono mancate le discussioni, anche se ci sono stati dei chiarimenti. Di Michele Longobardi non si è parlato, molto probabilmente se ne parlerà oggi nella nuova registrazione che ci sarà.

Batosta per Gemma, decisioni al Trono Over

Passando alle dinamiche del Trono Over, invece, le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, che vedremo nelle prossime puntate del programma, rivelano che per Gemma Galgani è arrivata una nuova batosta. La sua conoscenza con Fabio è definitivamente giunta al capolinea, sta di fatto che il cavaliere conoscerà anche un’altra donna, che deciderà di tenere.

Maurizio e Gloria, dal canto loro, decideranno di interrompere la loro conoscenza. A prendere questa decisione è stata principalmente lei, sta di fatto che in studio lui ha voluto un confronto, il cui epilogo, però, non è stato tra i più rosei in quanto la donna ha confermato la sua decisione di non continuare. Diego è uscito con Cristina, ma lei ha preferito interrompere la conoscenza. Anche Sabrina ha ribadito di non voler continuare con il cavaliere.