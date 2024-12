Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 5 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 5 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sento una forte brama in te, una forte aspirazione al successo e al gradimento universale. Ma fai attenzione, in questi tempi puoi rischiare di superare i limiti, di sperimentare momenti di intensa inquietudine. Nonostante ciò, si tratta di un periodo positivo: sei come una fiamma che brucia senza sosta.

Oroscopo del Toro

Care stelle, rammentate che in questo periodo Thor chiede un supplemento di cura nei rapporti d’amore e un occhio di riguardo nell’evitare contrattempi, dal momento che da alcuni giorni Marte si trova in una posizione delicata, rendendo ognuno di noi un tantino più esposto ai pericoli. Nel caso abbiate un chiarimento da fare a livello familiare, ritardate fino a domenica 8.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, questo periodo è caratterizzato dalla contemplazione più che dall’azione. Sole e Mercurio in aspetto contrario potrebbero limitare i tuoi movimenti; tuttavia, non dimenticare che immediatamente dopo l’Epifania le cose ricominceranno a correre. Concentra le tue energie sulle sfere amorose e sulle relazioni familiari.

Oroscopo del Cancro

Cancro, ti trovi nel pieno di una fase lunare inusuale che ti ha messo a dura prova nell’arco delle scorse 48 ore. Hai attraversato un periodo molto impegnativo, ma ricorda che ogni nube ha un raggio di sole dietro; organizza quindi un incontro o un evento che ti possa rallegrare. Per la domenica in arrivo, ignora le critiche e non permettere che queste ti influenzino. Fatti semplicemente scivolare le difficoltà addosso.

Oroscopo del Leone

Leone, sembra davvero che ci sia qualcuno lì fuori che sta cercando di turbarti oggi. Ti ho posizionato in cima alla classifica perché adesso sei in grado di distanziarti con determinazione da ambienti e situazioni che non ti vanno a genio. Lo definirei una settimana di emancipazione. Oggi, però, dovrai fare i conti con una Luna in opposizione che potrebbe introdurre un pizzico di tensione in più nell’aria.

Oroscopo della Vergine

Amico Vergine, ti comunico che l’arrivo di Gennaio sarà come una boccata d’aria fresca, un periodo di rinascita in cui, finalmente, ti sarà possibile mettere mano a quelle questioni noiose rimaste in sospeso nel passato. Dobbiamo però avere pazienza, poiché continuano a persistere alcuni rallentamenti che, comprensibilmente, non ti rendono completamente appagato. Un consiglio: cerca di dedicare particolare cura e attenzione al comparto affettivo. L’amore, in questo periodo, necessita di un impegno maggiore da parte tua.

Oroscopo della Bilancia

Sotto l’influsso favorevole di Sole, Mercurio e Venere a partire da sabato, la Bilancia è a un passo da un periodo prospero caratterizzato da momenti felici in famiglia, incontri positivi e una rinnovata stima da parte degli altri. Indicazioni astrali suggeriscono che entro il mese di febbraio sarà possibile piazzare solidi pilastri per futuri progetti di grande rilievo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’astrologia di oggi invita ad una prudenza estrema. Potresti riscontrare un ostacolo a causa dell’influenza negativa di Marte, che potrebbe provocare turbolenze fisiche, accendere i rapporti interpersonali e generarne situazioni di tensione molto forti.

Oroscopo del Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario, è il momento di dedicarsi alle relazioni di valore. Sentiranno un forte impulso a difendere ed amare coloro che sono davvero speciali, al contempo sentiranno il bisogno di prendere le distanze da chi ha mostrato un atteggiamento negativo. Difficile ignorare i giudizi critici ricevuti. Da sabato si potrà percepire un vento di novità nell’aria, l’amore potrebbe riservare inaspettate sorprese.

Oroscopo del Capricorno

Come Paolo Fox, posso dire che stiamo aprendo una finestra significativa sul segno del Capricorno. Vediamo riscontri positivi nella carriera, con la possibilità di progredire grazie al sostegno di figure di rilievo. In questo arco di tempo, apparirà complicato incontrare ostacoli o cadute in quanto il vostro percorso sembra chiaramente delineato. Tuttavia, si palesa una certa pressione sul piano della salute, potenzialmente dovuta al vostro continuo desiderio di mantenere tutto in linea con i vostri piani.

Oroscopo dell’Acquario

Care Acquario, a partire da questo sabato Venere approda nel vostro segno, apportando un’afflusso di opportunità per voi. Sia in ambito sentimentale, dove potreste incontrare la vostra anima gemella, che in quello lavorativo, con la prospettiva di fare progressi significativi nella vostra carriera. E non è escluso che questa crescita possa riflettersi anche sulla vostra situazione economica, che potrebbe migliorare.

Oroscopo dei Pesci

Dal punto di vista astrologico, per il segno dei Pesci, questo è un periodo più propizio alla meditazione che all’azione. Non ci sono dubbi sulle tue doti creative, la tua capacità di comunicare e la tua simpatia sono senza ombra di dubbio i tuoi punti di forza. Tuttavia, a volte ti trovi ad affrontare momenti di insolita malinconia, che è necessario superare.

