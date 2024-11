Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 1 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 1 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Gli Ariete devono organizzare diversi temi personali e professionali, nondimeno, mercurio si manterrà favorevole per l’intero mese di dicembre, un periodo eccellente per le questioni lavorative. Oltretutto, a partire dalla settimana prossima, Venere si unirà all’equazione, facilitando il riavvicinamento tra le coppie che hanno attraversato un periodo di distanza.

Oroscopo del Toro

Cari amici del Toro, stavo riflettendo recentemente sul fatto che, in affari di cuore, le vostre prospettive potrebbero differire notevolmente rispetto all’autunno. Forse avete incontrato un nuovo punto di riferimento, potrebbe essere una persona con la quale avete un legame da tempo, e avete prodotto dei progetti meritevoli da realizzare. Però, se doveste notare che qualcuno ignora le vostre proposte, dall’inizio della settimana noterete le vostre opinioni. Questo periodo è benefico per valutare la situazione. Passato il 7, la vostra tolleranza potrebbe iniziare a scemare.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, esiste una necessità di intensificare i vostri sforzi, tuttavia, Mercurio in contrasto suggerisce l’importanza di attendere qualche settimana prima di poter prendere decisioni decisamente pertinenti e avanzare nei progetti che al momento si trovano solo in una fase iniziale. Sembra che ci sia un’opportunità aggiuntiva in arrivo per i nuovi amori e per i presenti.

Oroscopo del Cancro

Cari nati sotto il segno del Cancro, attenzione a non escludere precipitosamente un amore fino al momento in cui Venere si troverà in posizione opposta; questa pianeta infatti può apportare confusione e secondi pensieri. Tuttavia, è dietro l’angolo una settimana che vi farà ritrovare la chiarezza. 2025, come menzionato anche nel mio libro, sarà un anno da non sottovalutare grazie all’arrivo di Giove nel vostro segno; un ottimo periodo per non ostacolare nuove idee o progetti inediti.

Oroscopo del Leone

Leone, sei come un tornado inarrestabile in questi giorni, tuttavia cerca di fare attenzione a non coinvolgere coloro che ti stanno vicino in eventuali litigi. Infatti, la tua personalità vivace ti porta spesso a esprimere apertamente i tuoi pensieri, sfociando a volte in provocazioni. Questa è una caratteristica degna di nota, ma attenzione a non esagerare. Ricorda, tutto deve essere bilanciato.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il tuo stato emotivo è la chiave, dato che la contraddizione tra il Sole e Mercurio sembra mettere alla prova la tua sopportazione. Potresti affrontare piccole dispute in ambito lavorativo e qualche inconveniente potrebbe verificarsi, ma ricorda che “ogni nuvola ha un lato positivo”.

Oroscopo della Bilancia

Balance, le stelle si preparano a donarvi un periodo favorevole. A partire da Sabato 7, avrete un transito stellare davvero positivo che faciliterà sia la rinascita di coloro che hanno sperimentato una separazione, liberandoli da pesi e pensieri negativi, sia la riflessione di coloro le cui relazioni necessitano una valutazione, offrendo loro la chiarezza per muoversi nella direzione migliore.

Oroscopo dello Scorpione

Amico Scorpione, noterai delle persone che tentano di coinvolgerti in discussioni vuote. Non perdere tempo con loro, segui il tuo cammino senza distrazioni. Gli Scorpioni nati negli ultimi giorni di Ottobre dovranno prestare particolare attenzione a Marte. Questo ti influenzerà principalmente nelle questioni familiari e sul fronte della salute fisica, portando un po’ di pensieri extra. Ricordati di prenderti cura di te.

Oroscopo del Sagittario

Magnifica giornata in serbo per te, Sagittario, con Sole, Luna e Mercurio che splendono nel tuo segno e Marte in posizione favorevole. Le tue abilità sono indiscusse, eppure qualche malinteso ha generato incomprensioni sulle tue vere intenzioni. Se ciò che ti trattiene è un problema d’amore pregresso o una questione legale in sospeso, cerca di svagare i tuoi pensieri. Giove, per il momento, si trova in opposizione e ti sprona a mantenere la pazienza.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, accendete il vostro radar emotivo! Infatti, nel mezzo della settimana, con l’arrivo di Luna e Venere nel vostro cielo zodiacale, si prevedono eventi favoriti dal destino. Questo transito celeste potrebbe portare opportunità riguardanti la vostra carriera, forse un segnale positivo o una conferma attesa da tempo.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario inizia con un weekend fruttuoso grazie a pianeti propizi. Questa giornata chiude un fine settimana promettente che anticipa un inizio di dicembre significativo. Le stelle, dunque, si rivelano favorevoli e stimolanti, anche per la sfera sentimentale.

Oroscopo dei Pesci

I Pesci devono prendere coscienza dell’importanza della sincerità, ma solo in una certa misura. Nello scenario attuale, un’elevata dose di sincerità potrebbe innescare delle controversie. Per quanto riguarda l’amore, si prevedono emozioni intense con Leone e Ariete. E’ essenziale evitare le distrazioni.

