Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 29 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 29 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

All’oroscopo Ariete, posso dire che la luna opposta è sparita. Questo è un momento propizio se stai cercando di ottenere approvazioni per un progetto che stai sviluppando. Il Sole e Mercurio sono a tuo favore, indicando che è tempo di agire. Inoltre, vedi un futuro brillante per l’amore, che splenderà ancora più luminoso nei prossimi giorni.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro sta affrontando ancora delle difficoltà e possibilmente ha vissuto una giornata di ieri un po’ fiacca. Tuttavia, con il partner adatto, si può raggiungere distanze enormi. Questo è il momento in cui un sentimento amoroso può essere finalmente espresso. Inoltre, le stelle incoraggiano anche quelli che non hanno un partner a essere più proattivi nel cercare l’amore.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, come ho già osservato in passate occasioni, questo è il tempo di riflessioni e ponderazione. Sarebbe ideale da utilizzare per organizzare, ma non dovresti passare all’azione direttamente. Se stai lavorando su un progetto, prenditi il tuo tempo per esaminarlo in profondità. Da gennaio, la tua energia sarà alla massima potenza. Mercurio, in posizione di opposizione, suggerisce prudenza nelle questioni finanziarie. Nell’amore, i più coraggiosi saranno ricompensati.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, presto Venere non sarà più in opposizione, il che significa che le relazioni che hanno subito uno stacco potrebbero riprendersi. Ma fate attenzione, durante questi giorni del weekend potrebbero sorgere ancora dei disaccordi, molto probabilmente nei rapporti di famiglia, sia come genitori che come figli, richiede prudenza nei confronti dei parenti.

Oroscopo del Leone

Leone, come déjà vu ieri, potresti sperimentare un po’ di fatica oggi a causa di un’influenza lunare sfavorevole. Sebbene tu risieda sotto un cielo notoriamente impetuoso, ricorda: l’impeto è essenziale, ma la sua potenza può diventare pericolosa se non controllata. Pertanto, coloro che in questo momento si scontrano con individui, capi, colleghi o affetti potrebbero voler fare un passo indietro e prendere le loro precauzioni. C’è la possibilità di ottenere molto, forse anche di vincere una sfida, ma c’è anche l’opportunità di rimanere delusi. É di estrema importanza curare le relazioni umane. Quindi evita le polemiche.

Oroscopo della Vergine

Cari amici della Vergine, mettete la famiglia al centro delle vostre priorità. I vostri affari potrebbero trovare condizioni più favorevoli se rivolti altrove, tuttavia ricordate che sarete in grado di gestire con più tranquillità la sfera lavorativa solo a partire da gennaio. Per ora, il vostro focus dovrebbe essere su questioni domestiche e familiari.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è tempo di guardare avanti e lasciare alle spalle l’antico. Affronta le tensioni passate e le questioni amorose esistenti. Consiglierei di stare sul sicuro e cogliere quest’opportunità per socializzare con nuovi amici. Da lunedì, Venere porterà nuove emozioni sulla tua strada.

Oroscopo dello Scorpione

Gli astri suggeriscono un periodo di grande vivacità per lo Scorpione. Fa bene concentrarsi sulle proprie passioni, evitando al contempo di farsi influenzare negativamente da eventuali atmosfere polemiche. Marta procede attraverso un transito un po’ teso, che potrebbe avere un impatto sullo stato di salute di coloro che sono nati alla fine di ottobre.

Oroscopo del Sagittario

In questo momento, cari Sagittari, l’attenzione si concentra su di voi. Venere volge il suo sguardo favorevole su di te nella prossima settimana. Forse hai sofferto per un amore finito e potresti trovare il coraggio per avanzare durante questi giorni. Tuttavia, dal lato professionale potresti percepire una certa tensione. Nonostante il tuo duro lavoro, potresti aver ricevuto delle valutazioni non del tutto soddisfacenti per circostanze al di fuori del tuo controllo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è in arrivo un fine settimana all’insegna del recupero. Mi auguro che l’amore sia presente, che sia stato rinnovato. Ci saranno poi nuove opportunità, magari anche in altre città, per i più intraprendenti.

Oroscopo dell’Acquario

Abitanti del segno dell’Acquario, vi potete sentire un po’ come su una pista da ballo in questi giorni. Ma in amore, ci potrebbero essere delle questioni da riesaminare. In particolare, coloro che hanno recentemente vissuto un’avventura sentimentale, magari intrapresa leggermente, scopriranno con sorpresa che da un’amicizia sta nascendo un sentimento autentico.

Oroscopo dei Pesci

Amici del Pesci, le ultime date sono state piuttosto gravose per voi. State scoprendo di essere attratti da coloro con personalità tenaci, particolarmente evidenti nei Leoni, Aries e Toro, che sembrano fungere da vostro faro. Tuttavia, tenete a mente gli alterchi recenti che sono stati piuttosto frequenti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.