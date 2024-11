Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 28 novembre 2024.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 28 novembre 2024

Oroscopo dell’Ariete

Ti consiglio prudenza, Ariete, in questa giornata un po’ altalenante ma non priva di produttività. Devi prestare particolare attenzione alle tue espressioni verbali, poiché la tua natura impulsiva potrebbe portarti a provocare qualche piccola tempesta diplomatica. Per fortuna, le tue doti vengono rafforzate da Sole e Mercurio dall’aspetto favorevole, fornendoti un’ulteriore dose di energia.

Oroscopo del Toro

Venere mostra grande favore al segno del Toro, dando la possibilità di esprimere apertamente i sentimenti d’amore, indipendentemente dal genere della persona innamorata. Quelle coppie che si basano su solide fondamenta, avranno anche l’opportunità di sviluppare progetti promettenti. Vale la pena notare che il 2025 si preannuncia come un anno molto interessante, nonostante la presenza della Luna contrapposta possa portare alla superficie una certa tensione durante la serata.

Oroscopo dei Gemelli

Caro Gemelli, preparati per un lungo viaggio! Avete Giove nel vostro segno e anche se incontrate qualche nemico lungo il percorso, riuscirete a prevalere. C’è, tuttavia, un piccolo intoppo: dovete attendere che Mercurio ritrovi il suo equilibrio. Perciò, mi sento di dirvi che potreste non vedere decollare molti dei vostri progetti prima di Gennaio. Ma sì, potrete comunque progettare e riflettere.

Oroscopo del Cancro

Per il segno del Cancro, le prospettive iniziano ad essere positive, per di più, a partire dalla settimana successiva Venere non sarà più in opposizione. Quindi, se ci sono stati dei disaccordi sentimentali o delle pressioni, con una dose di determinazione, sarà possibile affrontarli e superarli.

Oroscopo del Leone

Leo, il grande cielo ti sorride: Sole e Mercurio sono a tuo favore, scorri come un fiume impetuoso che nessuno può contenere. Questo può trasformarsi in merito ma anche in un dilemma. Se infatti decidi di sfidare l’autorità o affrontare un rivale, potresti essere costretto a mettere da parte un importante progetto. Ecco come molti nati sotto il segno del Leone potrebbero ritrovarsi a ribellarsi. È fondamentale essere prudenti, soprattutto in presenza di tensioni nella sfera lavorativa. Consiglio di non mettere a dura prova la vostra resistenza fisica. Nonostante tutto, il cielo resta sorridente per coloro che hanno progetti ambiziosi per il futuro.

Oroscopo della Vergine

Vergine, arrendersi all’amore passionale non rappresenta alcun ostacolo. In questa fase le emozioni godono di grande rilevanza, ancora più del solito, poiché nell’ambito professionale esistono molti aspetti da migliorare. Questo rende le esperienze amorose particolarmente importanti, considerando anche il ruolo cruciale della famiglia, delle interazioni con genitori e figli. In conclusione, stai attraversando un momento in cui aneli a sentirti amato.

Oroscopo della Bilancia

Riservatezza e dedizione non mancano certo alla Bilancia, consapevole che da questa settimana in poi Venere sarà pronta a raggiungere il cuore e i desideri più profondi. Superato il primo scorcio di dicembre, avrai le idee più lucide. Non lasciarti distrarre da ciò che sta facendo un tuo ex. Se hai recentemente affrontato una rottura, è importante voltare pagina.

Oroscopo dello Scorpione

Per il segno dello Scorpione, l’influenza della Luna si rivela particolarmente positiva, incitandoli a dedicarsi interamente alla risoluzione dei problemi. Esiste, naturalmente, un sentimento di ribellione, motivato dal peculiare transito di Marte che sta avendo luogo. Per coloro nati negli ultimi giorni di Ottobre, sperimentano una notevole sensazione di fatica.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ciò che stai affrontando al momento richiede dedizione e sforzo, soprattutto con Giove in una posizione di opposizione. Alcuni di voi potrebbero incontrare problemi legali o affrontare questioni irrisolte che coinvolgono un ex partner o un datore di lavoro. Affronta adesso queste questioni, ma non dimenticare di dedicare un pensiero all’amore, poiché con l’avvicinarsi di dicembre, potrebbe esserci un risveglio sentimentale.

Oroscopo del Capricorno

Desidero per te, Capricorno, una relazione solida e positiva, proprio come suggeriscono le influenze di Venere in questo periodo. Questo è un momento fertile per incrementare le tue connessioni, poiché ogni nuova conoscenza porta con sé un insieme di…

Oroscopo dell’Acquario

L’Aquario potrebbe trovare contrasti, specialmente quelli nati a fine gennaio, dovuti alla posizione di Marte. Tuttavia, potrebbero avvertire la necessità di prestare attenzione alla salute. Passato il 7 dicembre, la situazione inizierà a migliorare notevolmente.

Oroscopo dei Pesci

Segno dei Pesci, dovrete prendere una decisione significativa entro la primavera del prossimo anno. Sarà necessario dedica e impegno nel lavoro. Nonostante vi sia attualmente un’atmosfera instabile con i vostri collaboratori, vi esorto a non lasciarvi scoraggiare, concentrandovi invece sull’obiettivo da raggiungere. Inoltre, potrebbero esserci alcune tensioni con i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario.

