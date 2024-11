Dalla fine di Temptation Island i riflettori si erano accesi su una delle coppie, che è stata poi selezionata per proseguire il suo percorso nella casa del Grande Fratello. Sulle prime Federica Petagna si è dimostrata determinata nella sua scelta, varcando la porta rossa con la convinzione di volersi vivere la sua esperienza nella spensieratezza del suo nuovo status di single.

Inevitabile però che la presenza in casa dapprima dell’ex fidanzato Alfonso e, a distanza di pochi giorni, anche del tentatore Stefano mettessero a repentaglio la sua serenità. Se da una parte D’Apice sperava in un possibile avvicinamento, Tediosi invece è stato il ragazzo con cui ha avuto la più recente frequentazione. Nuove dinamiche però, nelle ultime ore hanno scosso il reality show. Un bacio ha fatto emergere gossip e malumori.

Il segreto del bacio tra Federica e Alfonso: lei delusa

É bastata una confessione di Alfonso D’Apice a Jessica Morlacchi per scatenare un vero polverone tra le mura del Grande Fratello. Il ragazzo ha confidato alla cantante che, prima dell’ingresso di Stefano in casa, lui e la ex fidanzata Federica si sono scambiati un bacio. Per la gieffina è stato difficile mantenere il segreto, tanto che in breve tempo la pulce è arrivata anche all’orecchio del tentatore, convinto da Jessica ad indagare sul fatto.

Nel frattempo però, la reazione di Federica non è stata delle migliori. In un confronto diretto con Alfonso, la concorrente ha affermato la sua delusione per il particolare svelato ed ha preso ulteriormente le distanze da lui. “Sempre più convinta che devo stare da sola”, ha detto al ragazzo, dispiaciuto perché non aveva intenzione di mancarle di rispetto. La notizia però, ha costretto la Petagna ad un faccia a faccia anche con Tediosi, che si è mostrato fortemente amareggiato per il suo comportamento.

“Cosa aspettavi?”, Stefano affronta Federica

Per Federica Petagna il bacio con Alfonso non ha rappresentato nulla di più di un tentativo per comprendere se provasse ancora qualcosa per lui. Questo però, non poteva che avere delle conseguenze nel suo rapporto con Stefano, già titubante sull’interesse della ragazza. Una volta recepito il gossip dunque, il tentatore ha deciso di raggiungerla nella sauna per guardarla negli occhi e chiederle la sua versione.

“Cosa aspettavi a dirmi del bacio?”, ha chiesto Tediosi affrontando immediatamente la questione. Per la napoletana non è rimasta alternativa alla verità. Non immaginava che l’episodio sarebbe venuto a galla e, in effetti, avrebbe preferito evitarlo. I dubbi di Stefano sulla sincerità del loro rapporto a questo punto sono molti e la gieffina lo comprende con un senso di colpa. Nonostante le sue scuse, il coinquilino si sente turbato dal suo avvicinamento con Alfonso. Federica però, sembra sempre più convinta di non vedere alcun futuro con lui. Starà dicendo la verità?