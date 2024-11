Al Grande Fratello stanno cambiando le dinamiche. Adesso che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fanno coppia fissa, si stanno venendo a creare delle situazioni alquanto particolari. Alcuni concorrenti hanno notato un certo interesse da parte di Helena Prestes nei riguardi di Javier Martinez. Sarà davvero così? Nella notte il ragazzo si è aperto con alcune coinquiline.

I dubbi sull’interesse di Helena Prestes verso Javier Martinez: sospetti al GF

Durante la notte ci sono state delle conversazioni piuttosto intriganti tra alcuni concorrenti. Nello specifico, Mariavittoria Minghetti si è avvicinata a Javier Martinez e gli ha detto di aver notato un certo interesse da parte di Helena nei suoi riguardi. Secondo il punto di vista del pallavolista, in un primo momento la giovane gli aveva lanciato qualche segnale. Per il momento, però, lui ha detto di non ricambiare questo ipotetico interesse in quanto lei non è il tipo di donna che stuzzica la sua curiosità.

Mariavittoria ha ammesso di aver iniziato ad avere questi dubbi nel momento in cui ha notato un certo interessamento da parte di Helena nello scoprire che cosa provasse Javier nei riguardi di Shaila, dopo il suo avvicinamento a Lorenzo.

Mariavittoria non è realmente coinvolta da Tommaso Franchi?

Ad un certo punto, poi, i due hanno iniziato a parlare di Tommaso Franchi, che è stato umiliato al GF spagnolo. Javier ha messo un po’ in dubbio il reale interesse di Mariavittoria nei suoi riguardi, in quanto ritiene che la sua compagna d’avventura, in realtà, sia molto più interessata al suo percorso che ad altro. La giovane non ha potuto fare a meno di ammettere che, effettivamente, durante questo periodo di lontananza, lei senta la mancanza del giovane, ma non troppo. Questo forse in virtù del fatto che sa che presto rientrerà, o forse perché, in fondo, non è realmente presa a tal punto da lui.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Javier e Mariavittoria, infatti, durante tale confronto sono giunti ad una conclusione importante, ovvero, che entrambi si sono infatuati nella casa, ma in nessuno dei due casi si può parlare di amore. Ad ogni modo, tutto questo avvicinamento tra i due potrebbe portare alla nascita di qualcosa tra loro? Staremo a vedere.