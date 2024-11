Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello spagnolo, durante la quale ci sono stati diversi risvolti molto interessanti, specie per quanto riguarda Tommaso Franchi. Il ragazzo è stato un po’ preso di mira, non solo dai compagni d’avventura, ma anche dallo stesso conduttore. Questo atteggiamento ha generato una certa indignazione sul web da parte dei telespettatori del reality show italiano.

Tutti contro Tommaso Franchi al GF spagnolo, anche il conduttore

L’esperienza di Tommaso Franchi all’interno della casa del Gran Hermano sta proseguendo. Il concorrente ha avuto un confronto con Maica Benedicto durante il quale le ha palesato di non avere alcun interesse a proseguire una conoscenza insieme a lei. Questa presa di posizione ha generato un forte malcontento nella diretta interessata, ma anche negli altri coinquilini, i quali non hanno esitato a scagliarsi contro il giovane.

Sempre nel corso della puntata, Maica ha sbottato contro Tommaso definendolo uno scarafaggio, che prima le ha fatto credere qualcosa, e poi l’ha liquidata. A generare particolare sgomento, però, non sono state tanto queste accuse quanto, piuttosto, quelle provenienti direttamente dal conduttore del programma. Nel momento in cui Tommaso è rientrato nella casa dopo il confronto, infatti, è stato accompagnato da una musica decisamente denigratoria, ovvero, “Ridi pagliaccio“. Inoltre, il conduttore ha detto che il “Principe italiano” si è trasformato in un “Cucaracho”

Il pubblico sbotta contro il Gran Hermano e le parole di Tommaso contro Mariavittoria

Insomma, tutte queste prese in giro hanno indignato profondamente i telespettatori italiani che, infatti, hanno chiesto l’immediato ritorno in Italia del giovane in quanto non è giusto che venga così denigrato. Intanto, come se non bastasse, Tommaso è finito al centro dell’attenzione anche per un’altra cosa.

Nello specifico, confidandosi con alcuni nuovi coinquilini, Tommaso ha espresso delle parole non propriamente positive anche su Mariavittoria Minghetti. Il giovane, infatti, ha spiegato che la ragazza gli piaccia, ma non a tal punto da pensare di poterci avere una storia. Sotto quel punto di vista, infatti, non nutre nessuno stimolo nei suoi riguardi. Inoltre, il ragazzo ha anche detto di sentire molto la mancanza dei suoi coinquilini italiani, tranne che di Mariavittoria. Tommaso, poi, non apprezza il fatto che Mariavittoria abbia preso così di mira Shaila Gatta divenendone quasi ossessionata. Come la prenderà la giovane nel momento in cui scoprirà tutto nella prossima puntata del GF?