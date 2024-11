L’edizione in corso del Grande Fratello è caratterizzata ormai da moltissime dinamiche. Tra quelle nate all’interno della casa, ha conquistato l’attenzione del pubblico un particolare triangolo amoroso internazionale. Non si parla in questo caso di Shaila, Lorenzo e Javier, bensì di Mariavittoria, Tommaso e Maica.

L’idraulico ha fatto breccia nel cuore della concorrente spagnola durante la sua brevissima permanenza e, proprio ora che tutto sembrava filare liscio con Mariavittoria, è stato prelevato nel corso dell’undicesima puntata per partire alla volta del Gran Hermano. Le ultime vicende però, hanno preso una piega del tutto inaspettata. La concorrente spagnola sta vivendo momenti di estrema difficoltà ed ora è arrivato il momento di chiarire il suo rapporto con Franchi.

Maica delusa dal comportamento di Tommaso: la mossa lo inchioda

Appena arrivato in Spagna, Tommaso Franchi si è mostrato felice di raggiungere la sua Maica, dalla quale in un primo momento era apparso molto preso. Parlando con i coinquilini aveva addirittura affermato di non sentire la mancanza di Mariavittoria, ma qualcosa nel suo comportamento però, non ha convinto. In assenza della spagnola, l’idraulico ha rivelato di non sentirsi davvero attratto neppure da lei.

Peccato però, che non abbia avuto il coraggio di affrontarla, almeno fino a quando lei non ha preso la situazione in mano. La ragazza ha spiegato di essere molto delusa da lui, principalmente perché ha preso un volo verso il suo reality show facendo credere il contrario. Dal canto suo, in evidente imbarazzo Tommaso ha replicato di essere stato semplicemente al gioco del Grande Fratello, ma quali sono davvero le sue intenzioni? Un recente confessionale ha chiarito tutto.

“Lei innamorata? Ne parleremo”: Tommaso stronca la storia

In molti, oltre la stessa Maica, avevano compreso che da parte di Tommaso ci fosse un interesse sincero e genuino. Una sensazione che, a quanto pare, corrispondeva poco alla realtà. Dopo aver preso le distanze dalla ragazza, Franchi è stato interrogato dal Grande Fratello in un confessionale dalla Spagna, nel quale è stato messo alle strette sulla situazione che si è creata. Al ragazzo è stato chiesto palesemente cosa pensa di fare in merito all’innamoramento della gieffina.

“Non ci faccio caso se è innamorata, se ha perso la testa per me abbiamo qualche giorno per parlarne. Devo mettere le cose in chiaro con Maica, se è davvero innamorata le dirò quello che penso”, ha risposto sulla questione. Tommaso ha dichiarato poi di non aver cambiato il suo pensiero e di essere convinto delle buone qualità della coinquilina. “Non mi piace in quel senso. Mi piace come persona, come amica”, ha aggiunto però senza mezzi termini. Il gieffino dunque, è arrivato a comprendere che da parte della ragazza è sorto un sentimento che merita chiarezza. Arriverà davvero il momento in cui affronterà il discorso con serietà mettendo la parola “Fine” alla favola spagnola? Non resta che scoprirlo prima del suo ritorno in Italia.