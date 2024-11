Che tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta qualcosa non quadri l’hanno intuito tutti al Grande Fratello. In tanti, infatti, ritengono che il loro comportamento e improvviso avvicinamento passionale sia stato frutto di una strategia ben studiata a tavolino. Ad ogni modo, ad intervenire sulla faccenda in questa circostanza è stata una ex di Lorenzo, la quale ha fatto delle pungenti confessioni.

La segnalazione su Lorenzo Spolverato da parte di una sua ex

Lorenzo Spolverato è finito al centro di una polemica a causa di una segnalazione pervenuta in queste ore. Una donna, che ha dichiarato di essere una ex fidanzata del concorrente del GF, ha mandato un messaggio all’influencer Deianira Marzano in cui ha fatto delle rivelazioni su Lorenzo. La donna in questione ha ammesso di conoscere molto bene il modus operandi di Spolverato.

Il ragazzo, infatti, sarebbe solito lasciarsi travolgere dalla passione e dalle emozioni nei rapporti di coppia, per poi lasciare l’altra persona con un pugno di mosche. In particolare, prima giurerebbe amore eterno, ma poi si stuferebbe facilmente. La donna, inoltre, è stata anche fiduciosa nel ritenere che Lorenzo presto si renderà conto degli errori che sta commettendo e del fatto che sta facendo solamente brutte figure. Sarà davvero così?

Alfonso Signorini contro Shaila Gatta al GF, cosa non torna

Ad ogni modo, strategia oppure no, nel corso della puntata di ieri del GF, in effetti, si è parlato quasi unicamente del rapporto tra Shaila e Lorenzo. Questo, dunque, vuol dire che i due hanno ponderato bene il da farsi per riuscire ad attirare l’attenzione e sono stati anche piuttosto bravi in questo. Ad ogni modo, non è possibile non notare un particolare.

Durante la puntata di ieri del programma, Alfonso Signorini ha attaccato in diverse occasioni Shaila Gatta, come quando l’ha accusata di piangere senza lacrime, alludendo al fatto che i suoi pianti non fossero sinceri. Ebbene, considerando che secondo molti dietro questo “teatrino” ci sarebbero proprio gli autori del programma e lo stesso conduttore, appare strano che Alfonso abbia deciso di “affossare” una concorrente su una situazione voluta in primis da lui stesso.