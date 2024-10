Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati bersagliati da tutti durante la puntata di ieri del Grande Fratello. Il fatto che i due abbiano deciso di lasciarsi travolgere dalla passione, illudendo inevitabilmente Helena Prestes e Javier Martinez, ha indignato non poco sia i diretti interessati sia il pubblico da casa. Malgrado tutto, però, Shaila e Lorenzo hanno deciso di andare avanti contro tutto e tutti, e nella notte si sono lasciati andare a delle confessioni che hanno suscitato un po’ di ironia sul web.

Shaila e Lorenzo prendono una decisione dopo la puntata del GF

Galeotta è stata la settimana di permanenza in Spagna. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno ammesso i loro sentimenti reciproci alla luce del sole e hanno deciso di viversi questa storia non curandosi del male che potrebbero causare ad Helena e Javier. I due, infatti, nella notte si sono lasciati andare a delle confessioni al Grande Fratello.

Shaila ha ammesso di sapere di aver commesso degli errori, tuttavia, non crede che questo debba spingerla a sentirsi perennemente in colpa o a reprimere i suoi sentimenti per Lorenzo. D’ora in poi ha deciso di seguire unicamente le sue sensazioni e il suo cuore. Lorenzo, dal canto suo, è stato della sua stessa opinione. il giovane è consapevole di aver causato del dolore in Helena, tuttavia, non può fare a meno di viversi questo rapporto con Shaila, pertanto, è disposto ad andare contro tutto e tutti per tutelare il suo sentimento.

Il siparietto da fiction tra i due genera ilarità

Shaila e Lorenzo, così, nello scambiarsi queste confidenze hanno dato luogo ad un siparietto che ha generato una certa ilarità. I due, infatti, hanno cominciato ad adoperare dei modi e dei termini da piccioncini. Entrambi sono apparsi imbarazzati come due bambini nel confessare i loro sentimenti reciproci e, naturalmente, non sono mancati bacetti, carezze e sguardi d’intesa e imbarazzo.

Non tutti i telespettatori credono alla veridicità del sentimento che c’è tra la Gatta e Spolverato, pertanto, le confessioni che si sono scambiati dopo la puntata del GF di ieri hanno scatenato l’ironia del web. In ogni caso, i due hanno deciso di andare avanti per la loro strada, anche se questo significherà inimicarsi gli altri concorrenti e, soprattutto, Javier ed Helena. Cosa ne sarà, dunque, di questa relazione? Lo scopriremo solo vivendo.