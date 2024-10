Se, dal un lato, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez hanno avuto un chiarimento inatteso dopo quanto andato in onda durante la puntata di ieri del Grande Fratello, lo stesso non può dirsi per Shaila Gatta ed Helena Prestes. Quest’ultima, infatti, in queste ore si è duramente sfogata con alcune compagne d’avventura contro la coinquilina. Ecco cosa ha rivelato e che decisione ha preso nei suoi riguardi.

Lo sfogo di Helena Prestes contro Shaila Gatta al GF

Helena Prestes si è lasciata andare ad uno sfogo con alcune compagne d’avventura, tra cui Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti. La modella ha ammesso di essere rimasta molto male per il comportamento che ha assunto Shaila Gatta nei suoi riguardi. Nello specifico, infatti, la brasiliana la reputava un’amica, ragion per cui si aspettava una maggiore chiarezza e trasparenza da parte sua.

Se a Shaila piaceva Lorenzo sin dal primo momento, cosa poi confermata direttamente dalla ballerina, allora sarebbe dovuta essere un po’ più sincera nei suoi riguardi. Helena, infatti, non ha mai negato di nutrire qualcosa per il compagno d’avventura, pertanto, si è sentita pugnalata alle spalle.

Helena prende una decisione su Shaila: il supporto di Amanda e Mariavittoria

Alla luce di questa riflessione, Helena ha sentenziato dicendo di non fidarsi più di Shaila in quanto la vede profondamente cambiata. D’ora in avanti, infatti, la tratterò con totale indifferenza e cercherà di avere quanti meno contatti possibili con lei.

Le sue compagne d’avventura le sono andate dietro in coro. Sia Amanda, sia Mariavittoria hanno parlato male di Shaila reputandola una vera giocatrice. A loro avviso, infatti, la ragazza starebbe solamente cavalcando l’onda per far parlare di sé, ragion per cui non è una persona della quale ci si può fidare. Le due, inoltre, hanno supportato Helena nella decisione presa, ovvero, quella di ignorare la coinquilina. La Prestes ci riuscirà davvero?