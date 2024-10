Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Federica Petagna. L’ex concorrente di Temptation Island ha varcato la soglia della porta rossa, lasciando dietro di sé tantissime faccende in sospeso. Proprio per tale ragione, i riflettori sono tutti puntati su di lei e sulle due persone con cui ha avuto delle relazioni prima di cominciare questa avventura, ovvero, l’ex fidanzato Alfonso D’Apice e l’ex tentatore, con cui ha avuto un flirt, Stefano Tediosi. Come avranno reagito i due all’ingresso in casa della giovane? Scopriamolo.

La reazione di Alfonso D’Apice all’ingresso al GF di Federica Petagna

Subito dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello di Federica Petagna, gli utenti del web sono accorsi sul profilo di Alfonso D’Apice per vedere se il giovane avesse dato luogo a qualche reazione e commento. Ebbene, una Instagram Storie c’è eccome, anche se è piuttosto criptica. Nello specifico, il ragazzo ha condiviso una sua foto con in sottofondo una canzone di Geolier.

Il protagonista ha voluto porre l’accento su alcune frasi, che sembrano essere delle velate frecciatine alla sua ex. In tali rime si fa riferimento al bisogno di non infierire in situazioni che tanto parlano da sé. Poi si parla della pochezza di alcune persone che si soffermano sugli sfarzi e sul lusso quando, in realtà, sono povere dentro.

Cone ha reagito Stefano Tediosi e confronti al GF sempre più probabili

Alfonso non ha voluto dare soddisfazione commentando in maniera esplicita l0ingresso di Federica Petagna all’interno della casa del Grande Fratello, tuttavia, mediante questo contenuto, alcuni riferimenti sono apparsi decisamente palesi. Diametralmente opposta, invece, è stata la reazione di Stefano Tediosi. Quest’ultimo, infatti, non ha pubblicato assolutamente nulla, neppure di vagamente attinente a quanto accaduto a Federica ieri sera. Sul web, però, si vocifera che il flirt tra i due sia giunto al termine proprio perché il ragazzo non avrebbe apprezzato la decisione di Federica di cimentarsi in questa nuova avventura. Dunque, eventuali ingressi nella casa del GF, o come ospiti o come concorrenti, da parte di Alfonso e Stefano diventano sempre più probabili.