Il comportamento che attualmente sta assumendo Tommaso Franchi all’interno della casa del Grande Fratello sta generando un po’ di perplessità. Diversi concorrenti stanno mettendo in dubbio la sua sincerità, specie Amanda Lecciso. Anche Mariavittoria Minghetti, però, ha iniziato a notare delle cose che non le tornano.

I dubbi di alcuni concorrenti del GF su Tommaso Franchi

Tommaso Franchi è sincero oppure sta recitando un ruolo all’interno della casa del Grande Fratello? Alcuni coinquilini hanno notato che, soprattutto nell’ultimo periodo, il ragazzo ha cominciato ad aprirsi di più e a partecipare in maniera più attiva alle dinamiche della casa. Questo, dunque, sta spingendo a credere che, in realtà, il suo comportamento sia frutto di una strategia ponderata ad hoc per riuscire a far parlare di sé.

Amanda Lecciso è stata tra le più perentorie e, parlando con alcuni compagni d’avventura, ha esternato i suoi dubbi. La donna ne ha parlato anche con Mariavittoria Minghetti, la quale si è trovata d’accordo con la disamina della sua amica. Anche lei, specie ultimamente, ha percepito dei comportamenti strani da parte di Tommaso. La donna non riesce a percepire il suo interesse come veritiero, ragion per cui ha deciso di non dormire insieme a lui.

Mariavittoria Minghetti spiazza ed esorta Amanda a votare Tommaso

Nella conversazione, poi, si è intromesso anche Luca Calvani, il quale ha cercato di indagare un po’ di più sul rapporto tra Tommaso e Mariavittoria facendo delle domande a quest’ultima. La ragazza ha ammesso che in questi giorni il coinquilino si sia aperto molto di più con lei. Dopo settimane di convivenza, finalmente, il coinquilino le ha raccontato cose sulla sua vita e sul suo passato che l’hanno molto colpita. Malgrado questo, però. non può fare a meno di sospettare che questo cambio repentino di comportamento possa avere un secondo fine.

Amanda, poi, ha aggiunto che, per tutte queste ragioni, avrebbe intenzione di nominare Tommaso durante la prossima puntata del GF. Al contempo, però, la donna p indecisa in quanto sente che, agendo in questo modo, teme di fare uno sgarro a Mariavittoria. Ebbene, quest’ultima l’ha subito rassicurata esortandola ad agire come ritiene più opportuno e, di conseguenza, non curarsi affatto di lei in questa circostanza. Cosa deciderà di fare, dunque, la Lecciso?