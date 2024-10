Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social, Mario Verona pare sia stato “fatto fuori” dal parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi avrebbe fatto un po’ piazza pulita di alcuni volti della trasmissione che, ormai, sembrano essere lì solamente per visibilità in quanto non sono in grado di concludere nulla di serio. Ebbene, come se non bastasse, sul web è trapelata una segnalazione piuttosto interessante sul cavaliere e su un certo tipo di “business” che avrebbe messo su da un po’ di tempo.

La segnalazione su Mario Verona che lascia spiazzati i fan di Uomini e Donne

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione piuttosto importante che riguarda il cavaliere di Uomini e Donne Mario Verona. Una fan della donna ha dichiarato di essere venuta a conoscenza del fatto che il giovane abbia avviato un nuovo business incentrato sulla vendita di foto sue inerenti alcune parti del corpo. Tra di esse ci sarebbero, ad esempio, i piedi.

La persona in questione ha ammesso di essere in possesso anche di alcune prove che certificherebbero la verità di tali affermazioni. Al momento, però, questi contenuti non sono stati divulgati. Anche il diretto interessato non è intervenuto per spiegare meglio come stiano le cose. Ad ogni modo, alla luce di queste indiscrezioni, non si può fare a meno di credere che, molto probabilmente, l’allontanamento da Uomini e Donne potrebbe avere un’attinenza anche con questa particolare attitudine di Mario.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Incidente per Mario: cosa gli è successo

In ogni caso, Mario Verona sta continuando ad andare avanti con la sua vita, anche lontano dai riflettori di Uomini e Donne. In questo periodo il giovane si è infortunato all’inguine. Da poco era guarito, mentre adesso ha subito un nuovo infortunio, ovvero, alla spalla. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato uno scatto direttamente da un lettino di ospedale in cui ha questa parte del corpo fasciata. Successivamente, poi, ha spiegato di essersi infortunato all’omero, ragion per cui deve nuovamente stare a riposo. In merito alla sua vita sentimentale e a questi recenti pettegolezzi, però, non sono stati fatti riferimenti.