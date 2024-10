Stasera, lunedì 28 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. L’appuntamento di questa sera è particolarmente atteso in quanto ci saranno degli eventi decisamente degni di nota, come ad esempio il ritorno nella casa die Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ma non solo. Ci sarà anche un nuovo ingresso e non mancheranno delle sorprese.

Il ritorno al GF di Shaila e Lorenzo, confronti e nuovo ingresso

Previsti tanti colpi di scena nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello. Il primo riguarderà il ritorno nella casa di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo aver trascorso una settimana al Gran Hermano, i due sono pronti a varcare nuovamente la soglia della porta rossa per affrontare i loro coinquilini. Tra i confronti più attesi c’è, sicuramente, quello con Javier Martinez e Helena Prestes. I due sono ignari di tutto quello che è accaduto in Spagna, pertanto, sarà curioso vedere quali saranno le loro reazioni.

Oltre che ad assistere a questo momento così atteso, però, le anticipazioni del Grande Fratello rivelano che si parlerà anche di altro. In casa, infatti, entrerà una nuova concorrente, ovvero, Federica Petagna. L’ex volto di Temptation Island varcherà questa sera la soglia della porta rossa e sarà pronta a cimentarsi in questa nuova avventura. Molti telespettatori, ovviamente, non possono fare a meno di credere che ben presto saranno coinvolti anche l’ex tentatore Stefano Tediosi, con cui la giovane ha avuto un flirt, che pare sia già giunto al termine, e l’ex fidanzato Alfonso D’Apice.

Una sorpresa, esito televoto e molto altro

Nel frattempo, in attesa che la situazione si sviluppi, nella puntata del 28 ottobre del GF ci sarà anche una sorpresa per Jessica Morlacchi. La donna si troverà nuovamente al centro di un nuovo siparietto estremamente divertente. Infine, poi, ci sarà da scoprire l’esito del televoto. Attualmente in nomination ci sono Amanda Lecciso, Giglio, Helena Prestess, Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti. Il televoto non è eliminatorio. Questo, dunque, vuol, dire che nessuno dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia questa sera. L’esito di questa nomination servirà a decretare i due concorrenti preferiti dal pubblico da casa, i quali avranno in mano le sorti dei propri coinquilini. Per questo, e molto altro, non resta che attendere la puntata del GF di questa sera.