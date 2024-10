In questi giorni a Uomini e Donne sono andati in onda i confronti di alcune delle coppie dell’edizione di Temptation Island che si è appena conclusa. Al centro dell’attenzione ci sono stati anche Mirco e Giulia, i quali hanno deciso di interrompere la loro duratura storia d’amore in quanto lui si è invaghito di Alessia, ex tentatrice del villaggio. Ebbene, la frequentazione tra i due pare stia già dando dei segni di cedimento.

Segnalazione su Mirco e Alessia: i due si sono già lasciati dopo Temptation Island?

Come starà procedendo la conoscenza tra Alessia e Mirco dopo Temptation Island? Nelle recenti interviste i due sono apparsi molto complici e in sintonia, tuttavia, potrebbe non essere tutto oro quello che luccica. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha appena ricevuto una segnalazione dalla quale si evince che Mirco sia andato a ballare in discoteca da solo.

Considerando che quella con Alessia sia una relazione nata da poco, i due dovrebbero fare il possibile per vedersi e far crescere questo rapporto. Inoltre, Giulia si è anche messa da parte restituendo le chiavi di casa del suo ex, in modo da lasciare campo libero alla neo coppia. A quanto pare, però, le cose non starebbero andando nel modo sperato. Deianira, Infatti, ha dichiarato di essere convinta che la storia tra i due sia già giunta al capolinea.

Le ipotesi del web e le parole di Giulia

Stando alle ipotesi trapelate, potrebbe essere stato Mirco a lasciare Alessia. Al confronto che c’è stato a Uomini e Donne, infatti, il ragazzo è addirittura scoppiato in lacrime nel ripensare a quanto vissuto con la sua ex e, soprattutto, nel vedere la freddezza da parte della donna nel parlare della fine del loro rapporto. La giovane, inoltre, ha anche ammesso di frequentare un’altra persona, quindi, che Mirco si sia pentito della scelta fatta?

Contestualmente, Giulia ha risposto a delle domande degli utenti del web ed ha ammesso di non credere affatto che il suo ex sia ancora preso da lei, come invece sostengono in molti. La donna, inoltre, è stata anche molto chiara nel ribadire che tra lei e il suo ex non potrà mai esserci un ritorno di fiamma in quanto adesso è sicura della decisione di andare avanti senza di lui. Nel frattempo, cosa succederà tra Mirco e Alessia? Non resta che attendere per vedere se trapeleranno altre notizie.