Ieri e l’altro ieri a Uomini e Donne sono andate in onda due puntate speciali incentrate su Temptation Island. In tale occasione, sono andati in onda alcuni confronti, tra cui quello tra Alfonso e Federica. Dopo la puntata, il ragazzo ha deciso di rompere il silenzio sui social dando luogo ad uno sfogo. In esso ha voluto difendere e tutelare anche la sua ex, malgrado tutto quello che è successo. Nel frattempo, la giovane pare si stia dando alla pazza gioia.

Lo sfogo di Alfonso dopo il confronto con Federica a Uomini e Donne

In queste ore, Alfonso ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha voluto fare un po’ il punto della situazione di quanto accaduto. Il ragazzo è ancora innamorato di Federica, sta di fatto che sperava in un ripensamento da parte sua. Nel vedere che questo non c’è stato, il giovane non ha potuto fare a meno di rassegnarsi.

Sui social, dunque, ha voluto ringraziare tutte le persone che gli stanno mostrando affetto e vicinanza per questo momento ancora troppo delicato per lui, ma non solo. Il napoletano ci ha anche tenuto a difendere Federica, cercando di proteggerla da eventuali attacchi da parte degli utenti dei social. Alla luce di quanto accaduto, infatti, potrebbe venire spontaneo attaccare la ragazza in protezione di Alfonso, ma questa è una cosa che il giovane non vuole. Per tale motivo, ci ha tenuto a precisare che la sua ex resta comunque una bravissima persona e, anche se non stanno più insieme, lui si augura tutto il meglio per lei e di vederla felice.

Gli avvistamenti di Federica con altri ragazzi: cosa sta succedendo

Nel frattempo, Federica pare si stia “dando alla pazza gioia”. Una volta scoperto che esiste un mondo al di fuori di Alfonso, la protagonista si sta lasciando prendere un po’ la mano. Oltre che frequentare l’ex tentatore Stefano, cosa confermata anche a Uomini e Donne, Federica è stata avvistata anche in compagnia di un altro ragazzo. I due sono stati beccati a scambiarsi effusioni romantiche, baci e a scambiarsi sorrisi d’intesa.

Il ragazzo in questione pare un cugino di Titty. Ad ogni modo, dalle indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che Federica sia più interessata a mantenere contatti con Stefano. In vista del suo possibile ingresso al Grande Fratello, cosa data quasi per certa, sarebbe utile continuare a mantenere rapporti con l’ex tentatore. Questo, naturalmente, per dare luogo ad un nuovo triangolo amoroso che, in questa circostanza, vedrebbe come protagonisti Federica, Alfonso e Stefano. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa succederà.