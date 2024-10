Come tutti i telespettatori del Grande Fratello avranno avuto modo di vedere, questa notte Maica Benedicto è uscita dalla casa prima del previsto. La ragazza sarebbe dovuta rimanere fino alla fine della settimana, per poi tornare nel reality show spagnolo. Stessa cosa toccherà anche a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che nel frattempo . Di punto in bianco, però, la spagnola ha abbandonato la casa senza salutare nessuno. Ecco cosa ci sarebbe dietro questa decisione inaspettata.

L’uscita repentina di Maica Benedicto dalla casa del GF: cosa è successo

Maica Benedicto ha lasciato questa notte la casa del Grande Fratello. Dopo essere stata diverso tempo in confessionale, la ragazza ha lasciato direttamente la casa senza salutare nessun coinquilino. Questo gesto repentino ha lasciato tutti spiazzati. I telespettatori hanno iniziato a fare delle supposizioni in merito a quello che potrebbe essere accaduto. L’ipotesi più accreditata è stata quella secondo la quale la ragazza potrebbe aver infranto il regolamento della trasmissione, ragion per cui sarebbe stata mandata via, ma le cose pare non stiano in questo modo.

Il settimanale Chi ha rivelato il vero motivo per il quale Maica si sarebbe allontanata improvvisamente dal Grande Fratello. Pare che la giovane abbia manifestato alcuni problemi di salute incompatibili con la permanenza all’interno del programma. I dottori, dopo averla visitata, pare le abbiano detto di non poter effettuare le cure all’interno dell’abitazione, pertanto, è stata invitata ad uscire.

Lunedì ulteriori chiarimenti sulla faccenda

Il motivo per il quale Maica Benedicto è uscita dalla casa del GF, dunque, non avrebbe nulla a che vedere con infrazioni del regolamento e cose simili, ma con problemi un po’ più seri. Dopo aver effettuato le cure, poi, Maica dovrebbe tornare all’interno della casa del Gran Hermano. Ad ogni modo, sul settimanale è stato dichiarato che, nel corso della puntata del Grande Fratello che andrà in onda lunedì prossimo Alfonso Signorini sicuramente affronterà l’argomento e si farà maggiore chiarezza sulla faccenda.