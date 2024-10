Anche la puntata di oggi di Uomini e Donne è stata dedicata ai protagonisti di Temptation Island. Nella messa in onda di ieri sono stati affrontati i confronti tra Anna e Alfred e Federica e Alfonso, mentre quest’oggi sono arrivati in studio anche Giulia, Mirco e Alessia. Ad un certo punto, però, ci sonno stati dei momenti davvero surreali.

Confronto surreale tra Giulia, Mirco e Alessia a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato il confronto tra Mirco, Giulia e Alessia. I tre hanno dato luogo ad una chiacchierata un po’ surreale, in quanto sono apparsi tutti cordiali e gentili l’uno verso l’altra. Il ragazzo e l’ex tentatrice hanno ammesso di stare insieme e di essere molto felici. Giulia, dal canto suo, ha preso la parola per complimentarsi con Alessia per i suo modi di fare gentili ed educati che, di fatto, non l’hanno fatta sentire mancanze di rispetto.

Successivamente, poi, Giulia ha anche ammesso di essere felice che il suo ex abbia trovato una ragazza come lei, in quanto vede lui molto sereno, cosa che le fa assolutamente piacere. Dinanzi queste parole è intervenuto Gianni Sperti il quale ha accusato la ragazza di essere falsa e di non parlare in modo onesto. In seguito, poi, è sorto un altro dubbio. Molto probabilmente, la pacatezza di Giulia è dovuta al fatto che stia frequentando un altro ragazzo. Messa con le spalle al muro, la giovane ha confessato ed ha ammesso di star sentendo qualcuno che, tuttavia, è esterno al reality show.

“Sei stata rispettosissima nei miei confronti…” Giulia ha qualcosa da dire ad Alessia! #UominieDonne #TemptationIsland pic.twitter.com/EhbBMZrjhp — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 24, 2024

Scenata assurda di Alfred, Maria blocca Anna

Mentre i tre continuavano il loro dibattito pacato, Alfred ha preso la parola ed ha chiesto a Maria De Filippi di poter uscire dallo studio. La conduttrice ha acconsentito e il ragazzo è andato dietro le quinte furioso. Ad un certo punto, poi, è emerso che il giovane abbia iniziato a prendere a calci e pugni qualunque cosa si sia trovato a tiro, al punto da farsi male anche ad una spalla.

Anna stava per alzarsi per sincerarsi delle sue condizioni di salute, ma Maria l’ha fermata. La conduttrice le ha detto di smetterla di pensare solo al bene di Alfred, ma di soffermarsi di più su se stessa. Anna è scoppiata a piangere, ma poi ha preferito seguire il consiglio della padrona di casa. Ad ogni modo, il siparietto di Alfred è stato criticato da tutti, sia in studio sia sui social. A quanto pare, è stato l’ennesimo tentativo per mettersi in mostra.