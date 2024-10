Tra le storie che hanno coinvolto di più il pubblico di Temptation Island c’è, sicuramente, quella formata da Anna e Alfred. I due sono usciti separatamente dalla trasmissione, sta di fatto che lui ha scelto di approfondire la conoscenza con la tentatrice Sofia. In occasione della puntata di ieri del programma, però, Alfred e Sofia hanno dichiarato di aver interrotto la loro frequentazione, ma hanno rivelato due versioni dei fatti diametralmente opposte. Lui ha addossato le colpe a lei, mentre la ragazza ha accusato Alfred di essere un manipolatore, che usa le donne solo per portarle a letto, proprio come ha fatto con lei. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, sono trapelate delle indiscrezioni sul conto di Anna e Alfred.

Cosa starebbe succedendo adesso tra Anna e Alfred dopo Temptation Island

Cosa starà succedendo in questo periodo tra Anna e Alfred? Il pubblico di Temptation Island è rimasto a quanto accaduto un mese dopo la fine del programma, ma adesso che è passato più tempo, cosa sarà successo tra di loro? Stando a quanto appreso dall’influencer Deianira Marzano, pare proprio che i due siano tornati insieme. Per il momento, però, entrambi starebbero mantenendo massima riservatezza sulla faccenda. Specie lei si vergognerebbe di annunciare il ritorno di fiamma con Alfred dopo tutto quello che si è visto a Temptation Island.

In ogni caso, come trapelato anche durante la puntata di ieri del reality show, tra i due ci sono già stati dei contatti, pertanto, non si fa molta fatica a credere che, effettivamente, alla fine abbiano scelto di tornare insieme. In effetti, Anna ha già perdonato dei tradimenti al suo fidanzato, quindi, potrebbe agire in questo modo anche adesso.

Alfred e il retroscena su Rocco Siffredi

Questa, però, non è l’unica indiscrezione trapelata su Anna e Alfred dopo Temptaion Island. Stando ad alcune segnalazioni, infatti, sembrerebbe che il ragazzo sia stato avvistato da Rocco Siffredi per includerlo nel suo entourage di attori di film a luci rosse. Per il momento, però, questa notizia è da prendere con le pinze, in quanto potrebbe trattarsi anche di una burla, volta semplicemente a ironizzare sul fatto che, effettivamente, Alfred sembra essere un uomo davvero molto “passionale”. Basti pensare al fatto che ieri sera Sofia ha svelato che, subito dopo aver interrotto la storia con Anna, Alfred le ha chiesto di andare a letto insieme. Lei in un primo momento ha rifiutato, ma poi ha ceduto e, dopo questo episodio, lui l’avrebbe liquidata. Saranno andate davvero così le cose?