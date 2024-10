Le anticipazioni di questa settimana di Uomini e Donne rivelano che ci saranno delle discussioni molto accese, sia al Trono Classico, sia a quello Over. Questo porterà alcuni protagonisti a prendere delle decisioni molto drastiche. Inoltre, arriveranno dei nuovi protagonisti e si innescheranno nuove dinamiche.

Dure decisioni al Trono Over di Uomini e Donne nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda nella settimana dal 21 al 25 ottobre, vedremo che Gemma Galgani deciderà di interrompere la conoscenza con il cavaliere venuto per lei in una scorsa puntata di UeD. Al contempo, però, per lei arriverà un cavaliere che ha vissuto per 40 anni in Canada, che deciderà di tenere. Anche per Aurora Tropea arriverà un nuovo uomo, ma lei lo manderà via, mentre Barbara De Santi conoscerà due nuovi protagonisti. La conoscenza tra Sabrina e Gabriele subirà una battuta d’arresto. Tra i due ci sono state delle incomprensioni che, alla fine, porteranno lui a voler chiudere la frequentazione. Lei proverà a ricucire le cose, ma senza riuscirci.

In merito a Mario Cusitore, invece, Margherita deciderà di riprendere a frequentarlo. I due usciranno insieme e lui le presenterà anche il suo gatto, alcuni amici e anche sua madre. Le cose, però, prenderanno una piega inaspettata. Lui accuserà la donna di essere interessata solo alla visibilità, poiché durante una serata a cui hanno partecipato e dove c’erano anche personaggi famosi, lei si vantava di essere una dama di UeD. Per tale motivo, la conoscenza tra i due sarà interrotta e il cavaliere ballerà con Morena.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Anticipazioni settimana Trono Classico: Martina e Michele contro alcuni corteggiatori

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, vedremo che Martina De Ioannon discuterà con Ciro e lo accuserà di voler fare troppo il fenomeno e di essere interessato solo alle telecamere. Per contro, invece, le esterne con Mattia e Gianmarco andranno molto bene. Michele Longobardi verrà raggiunto da Amal, la quale vorrà un chiarimento con lui, ma le cose prenderanno una brutta piega. Lei, infatti, uscirà con Alessio Pecorelli e lui farà una videochiamata a sua madre per ringraziarla di un pensiero ricevuto dalla donna. Michele, così, eliminerà Amal. Alla fine, però, quest’ultima sarà mandata via anche da Alessio a seguito di alcuni screzi.

Longobardi si concentrerà sulla conoscenza di una nuova corteggiatrice. Francesca Sorrentino, invece, uscirà con Paolo, con il quale farà un’esterna molto piacevole e, al contempo, molto divertente. La tronista, poi, porterà in esterna anche Gianmarco e le cose tra di loro andranno piuttosto bene.