Nella casa del Grande Fratello alcuni concorrenti si sono lasciati andare a delle confidenze durante le quali hanno parlato un po’ male di Helena Prestes. La ragazza è spesso ambigua e assume atteggiamenti che non sempre vengono appoggiati dal resto del gruppo. Alcuni inquilini, però, hanno imparato ad andare oltre l’apparenza comprendendo le ragioni celate dietro i suoi comportamenti, mentre altri proprio non riescono a comprenderla. Tra di questi ci sono Jago Garcia e Amanda Lecciso che, infatti, si sono scagliati contro la ragazza.

Le accuse contro Helena Prestes al GF da parte di Amanda Lecciso

Durante una sessione di confidenze notturne, le Non è la Rai, Iago Garcia e Amanda Lecciso si sono lasciati andare a delle confessioni. La prima a parlare è stata Amanda, la quale non ha potuto fare a meno di rivelare la sua scarsa sintonia con Helena Prestes. La donna proprio non riesce ad inquadrare la coinquilina al punto da dichiarare di non sapere se può fidarsi di lei.

Ogni qualvolta ha provato ad avere un dialogo con lei, infatti, si è resa conto che Helena cambia spesso versioni di se stessa, al punto da risultare piuttosto ambigua. Secondo Amanda, inoltre, la ragazza sarebbe anche irrispettosa a causa di alcuni comportamenti troppo sgarbati e irriverenti che sarebbe solita assumere.

Il parere di Jago Garcia e delle Non è la Rai

Della stessa opinione di Amanda è stato anche Iago Garcia, Anche lui non è riuscito a legare con la ragazza in quanto la trova alquanto imprevedibile. Per contro, invece, a spezzare una lancia in favore della Prestes ci hanno pensato Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, che hanno avuto anche loro un disguido. Le due donne, infatti, hanno spiegato di aver avuto modo di conoscere un po’ più a fondo Helena, al punto da comprendere che, in realtà. il suo modo di agire sia dettato dalle sue esperienze di vita.

Helena, infatti, ha sempre vissuto senza molte regole, e questo le si ripercuote inevitabilmente anche sulla sua personalità e sul suo modo di relazionarsi alle persone. La modella non è una cattiva ragazza secondo le Non è la Rai, semplicemente non è abituata a seguire delle regole. Amanda ha compreso la versione delle coinquiline, ma ha continuato a rimanere fedele al suo punto di vista. Eleonora e Pamela, dunque, hanno chiosato esortando la Lecciso a smetterla di voler avere necessariamente un rapporto con la ragazza. Le due possono anche convivere pacificamente al GF senza dover necessariamente instaurare un legame. Seguirà il consiglio la sorella della nota showgirl? Non resta che attendere la puntata del GF di stasera per vedere se tra le due ci sarà un confronto.