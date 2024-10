Gli appassionati di sport non possono fare a meno di DAZN, la piattaforma streaming che offre le emozioni dei grandi eventi sportivi italiani e internazionali, sempre a portata di clic. Da tornei di tennis di prestigio alle competizioni di basket e pallavolo, DAZN è pronta a coinvolgere i tifosi in ogni istante.

Six Kings Slam: Djokovic e Sinner di nuovo faccia a faccia

Per gli amanti del tennis, l’appuntamento con il Six Kings Slam in Arabia Saudita è imperdibile, e sarà disponibile gratuitamente su DAZN. La prima semifinale, in programma oggi alle 18:30, vedrà il campione serbo Novak Djokovic sfidare l’azzurro Jannik Sinner per la seconda volta in meno di un mese, dopo lo scontro a Shanghai. A seguire, alle 20:00, si terrà un derby spagnolo tra Rafael Nadal e il giovane talento Carlos Alcaraz. Le finali sono previste per il 19 ottobre: alle 18:30 si giocherà il match per il terzo posto, mentre alle 20:00 il gran finale per determinare il vincitore del torneo.

Un autunno di grandi sfide per i fan del basket

Anche il basket ha una presenza di rilievo su DAZN, con tutte le partite della Serie A, Eurolega, Eurocup e molte altre competizioni di alto livello. Tra gli appuntamenti più attesi della settimana ci sono i match di Eurocup e Eurolega. Martedì 22 ottobre, alle 20:00, l’Umana Reyer Venezia si scontrerà con la Veolia Towers Hamburg, mentre il giorno successivo, mercoledì 23 ottobre, la Dolomiti Energia Trentino affronterà l’Hapoel Shlomo Tel Aviv. Sempre mercoledì, per l’Eurolega, la Virtus Segafredo Bologna affronterà il Partizan Belgrado alle 20:30, seguita dall’incontro tra l’EA7 Emporio Armani Milano e l’Anadolu Efes.

Pallavolo ad alta intensità: Superlega e Serie A1 su DAZN

Gli appassionati di pallavolo potranno seguire una domenica di grandi emozioni con due match di Superlega. Alle 16:00, l’Itas Trentino sfiderà la Valsa Group Modena, mentre alle 19:00 la Vero Volley Monza ospiterà l’Allianz Milano. Anche la pallavolo femminile offrirà uno spettacolo di alto livello, con il match delle 20:30 tra le Black Angels Perugia e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, un vero e proprio scontro di titani.

Calcio, fighting e football americano: DAZN non smette di sorprendere

L’offerta sportiva di DAZN non si ferma qui. Gli appassionati di calcio femminile potranno seguire la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League, mentre per gli amanti del fighting, il ritorno di Francis Ngannou nell’ottagono contro Renan Ferreira per la “Battle of Giants” è fissato per sabato 19 ottobre alle 22:00. Chi preferisce il football americano, potrà godersi una selezione di partite NFL con commento in italiano.

DAZN si conferma dunque come una piattaforma completa per vivere le emozioni dello sport a 360 gradi, con una programmazione sempre aggiornata e pronta a soddisfare i gusti di tutti gli appassionati.