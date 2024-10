La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata caratterizzata dalla sfilata degli uomini, presentata come sempre da Tony Renda Alcune esibizioni sono state davvero esilaranti. Successivamente, poi, si è parlato delle due troniste Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon.

Sfilata del parterre maschile a Uomini e Donne: chi ha vinto e cosa è successo

La sfilata degli uomini che c’è stata nella puntata di oggi di UeD è stata aperta da Mario Cusitore. Il tema della sfilata era “Come in un film”. Il cavaliere ha deciso di interpretate Jack di Titanic e, ad un certo punto, ha preso a ballare Margherita che, tuttavia, non ha apprezzato. La donna, infatti, al termine dell’esibizione gli ha dato 1 come voto, accendendo una piccola discussione. Il secondo ad esibirsi è stato Mario Verona, che si è vestito come il protagonista del film Ufficiale e Gentiluomo. I voti per lui sono stati molto alti. Poi è stata la volta di Marcello Messina che ha interpretato Notting Hill. Diego Tavani che ha stupito tutti con Grease muovendosi molto bene.

Gabriele, dal canto suo, ballando ha preso un’altra dama invece si Sabrina, la quale si è arrabbiata tantissimo e gli ha messo 2, simbolo del 2 di picche. Anche Tina Cipollari ha insultato il cavaliere dicendo di non essere stato affatto gentiluomo. Bilal non ha entusiasmato il parterre femminile, sta di fatto che ha racimolato voti piuttosto bassi. Alessio Pili Stella, nei panni di Tom Cruise in Top Gun ha ricevuto voti medi, ma gli opinionisti non hanno affatto apprezzato la sua sfilata. Yuri non è piaciuto molto, specie a Cristina Tenuta, che ha reputato la sui performance un po’ insignificante. Tommaso ha ricevuto voti medi. Massimo nei panni del protagonista di Braveheart non è piaciuto molto al parterre, solo Aurora Tropea l’ha apprezzato molto. Poi si sono esibiti Matteo, Angelo e Francesco. La sfilata è stata vinta da Diego Tavani.

Martina e Francesca a centro studio: Ciro si burla della tronista

Dopo la sfilata, poi, si è passati al Trono Classico. Francesca Sorrentino è uscita con Paolo, il ragazzo che aveva eliminato e poi richiamato. L’uscita tra i due è andata piuttosto bene. Lui è sembrato molto spigliato e socievole. In studio, però, ci sono stati dei disguidi in quanto gli altri corteggiatori hanno criticato un po’ il modo di fare del ragazzo, che sembra voglia fare il “fenomeno”.

Poi è stata la volta di Martina De Ioannon. La tronista ha portato in esterna Ciro. Quest’ultimo ha finto di aver annullato l’esterna all’ultimo per vendicarsi di quanto accaduto in precedenza. Si trattava solo di uno scherzo, sta di fatto che i due poi sono stati molto bene e si sono divertiti parecchio.

