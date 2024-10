Nel corso della giornata di ieri, Ida Platano ha annunciato a tutti i suoi fan di Instagram di aver trovato una persona al di fuori di Uomini e Donne con la quale si sta frequentando. La donna non ha parlato in maniera esplicita, ma il contenuto è stato ugualmente eloquente. In ogni caso, in queste ore, a generare particolare sgomento è un commento effettuato da Mario Cusitore, che sembra essere proprio una velata stoccata alla dama.

La stoccata di Mario Cusitore dopo il lieto annuncio di Ida Platano

Per Ida Platano questo è un momento davvero felice e sereno. La donna ha ritrovato se stessa e il suo equilibrio, ma non solo, ha trovato anche l’amore lontano da Uomini e Donne. Di questa notizia, ovviamente, ne hanno gioito tutti i suoi fan, i quali non vedevano l’ora che la donna, finalmente, trovasse una persona in grado di darle ciò che merita.

Al contempo, però, questo annuncio pare non abbia fatto piacere proprio a tutti. Mario Cusitore, ad esempio, un po’ di tempo dopo la pubblicazione del video di Ida, ha condiviso una Instagram Storie alquanto criptica. Il cavaliere di Uomini e Donne ha mostrato una foto che lo ritrae a figura intera e, al di sotto, ha aggiunto una didascalia che spiega che per ogni cosa c’è un inizio e una fine.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Mario non ha ancora dimenticato Ida?

Le parole adoperate da Mario Cusitore hanno un tempismo davvero particolare, proprio per questo motivo non si può non credere che tra il suo intervento e l’annuncio di Ida ci sia un nesso profondo. A rendere il tutto ancora più collegato, poi, è anche la canzone che Mario ha scelto come sottofondo alla sua storia. Nello specifico, si tratta di un brando di Andrea Sannino in cui si parla di qualcuno che ha rubato il cuore a qualcun altro. Insomma, se tra i due eventi c’è davvero un nesso come molti credono, pare proprio che Mario non abbia ancora rimosso del tutto Ida dalla sua vita, ma adesso dovrà certamente farlo.