In queste ore, Ida Platano ha sorpreso tutti i suoi fan di Instagram dando loro un annuncio spiazzante. La donna è apparsa felice e raggiante ed ha comunicato a tutti i suoi follower una splendida notizia, ovvero, sta frequentando una persona lontano dai riflettori di Uomini e Donne. Ecco cosa ha rivelato.

Il lieto annuncio di Ida Platano a Uomini e Donne

Questo è un momento davvero magico e speciale per Ida Platano. In tanti si erano accorti che ultimamente la donna aveva negli occhi una luce diversa. In un primo momento si credeva che questo fosse dovuto solamente al fatto che, dopo tante sofferenze, finalmente la donna fosse riuscita a ritrovare se stessa e a mettersi in pace con il suo io e con il mondo. Questo è vero, tuttavia, a rendere felice la Platano pare stia contribuendo anche altro.

Mediante le sue IG Stories, infatti, la donna ha voluto fare un lieto annuncio a tutte le persone che la seguono. Nello specifico, ha detto che questo per lei è un momento davvero speciale, in quanto sta vivendo delle emozioni bellissime che, per il momento le stanno dando tanta gioia. Anche se Ida non ha detto esplicitamente di essersi fidanzata, il suo sorriso e i suoi occhi hanno parlato per lei.

Ida felice lontano da UeD con un uomo misterioso

La notizia è stata confermata anche da Lorenzo Pugnaloni che, mediante i suoi social, ha ammesso di essere venuto a conoscenza del fatto che la Platano, effettivamente, abbia trovato una persona al di fuori di Uomini e Donne con la quale avrebbe avviato una relazione che, poco alla volta sta decollando.

Ida non è voluta entrare troppo nel dettaglio, tuttavia, ci ha tenuto a specificare che ci teneva ad essere lei a dare questo annuncio a tutti i suoi fan, onde evitare che la notizia trapelasse da altre fonti. Con questo annuncio, dunque, è stata definitivamente scongiurata l’ipotesi di vedere la parrucchiera tornare a Uomini e Donne, almeno in questo periodo. Adesso non resta che attendere per vedere come evolverà questa storia e se Ida deciderà di condividere con i fan anche l’identità di quest’uomo che pare abbia catturato il suo cuore.