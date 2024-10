Il legame tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli, detto Giglio, sta diventando sempre più forte all’interno della casa del Grande Fratello. Tra i due, inoltre, si respira una certa tensione erotica che spinge molti a credere che, ben presto, si lasceranno andare alla passione. Tuttavia, in queste ore tra di loro c’è stato un fraintendimento. Ecco cosa è successo.

Cosa ha fatto Giglio che ha deluso Yulia Bruschi al GF

In ogni flirt che si rispetti, non possono certamente mancare i fraintendimenti e i piccoli screzi, che in certe occasioni servono a forgiare ancor di più un rapporto. Questo è ciò che è accaduto questa mattina a Yulia Bruschi e Giglio. La ragazza, infatti, è rimasta piuttosto male per un comportamento assunto dal coinquilino questa notte.

Nello specifico, la giovane si aspettava che il ragazzo decidesse di rimanere a dormire nel letto insieme a lei. Di notte, infatti, c’è più privacy e, di conseguenza, ci si può avvicinare di più e conoscersi meglio. Proprio per tale motivo, la ragazza è rimasta male nel momento in cui ieri sera Giglio le ha dato un bacio e poi è andato via. Yulia si è sfogata con Shaila Gatta, a cui ha manifestato il suo malcontento.

Il confronto tra Luca Giglioli e Yulia: fraintendimenti tra i due

In seguito, poi, c’è stato un confronto diretto tra Yulia e Giglio. La ragazza ha palesato al coinquilino il motivo per cui è rimasta male, ma lui ha subito provato a rimediare. Luca, infatti, ha spiegato che tra di loro ci sia stato un fraintendimento. In particolare, ieri sera, il ragazzo ha avuto come la percezione che la Bruschi preferisse rimanere da sola e non avesse piacere a dormire con lui. Questo sentore gli è venuto nel momento in cui, dopo aver salutato con un bacio Yulia, quest’ultima non si è neppure girata per ricambiare.

Ad ogni modo, la Bruschi è rimasta male, in quanto ha detto al coinquilino che, se avesse voluto fare una cosa, ci avrebbe dovuto almeno provare. Yulia ha recriminato a Giglio il fatto che sia andato via senza neppure assicurarsi che lei non avesse piacere di trascorrere la notte con lui. A tal riguardo, ha esortato Luca a fare quello che si sente, a prescindere da quello che possa pensare lei. I due, dopo il confronto, si sono chiariti ed hanno suggellato il tutto con un abbraccio. Pare sia solo questione di tempo fino ad assistere ad un loro avvicinamento concreto.