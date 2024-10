Un ritorno dal passato caratterizza la quinta puntata della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show. Domani sera, nel corso della quinta puntata del celebre programma di Rai1, Gabriele Cirilli sarà presente in veste di quarto giudice. Il comico, noto per la sua lunga esperienza all’interno del talent, avrà il compito di stilare una sua classifica personale, che si aggiungerà a quella dei giudici fissi: Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio.

Il ritorno di Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show

Per gli appassionati dello show, Gabriele Cirilli non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo aver partecipato come concorrente nelle prime due edizioni, Cirilli è stato una presenza fissa nel cast del programma fino alla settima edizione. Successivamente, è tornato come quarto giudice nella nona edizione e ha partecipato come ospite fisso nella decima. Inoltre, nelle ultime due edizioni, ha gareggiato nuovamente insieme a Francesco Paolantoni, ricoprendo il ruolo di “ripetente”, una figura introdotta per coloro che hanno già avuto esperienze nel programma.

Questo lungo percorso lo qualifica perfettamente per giudicare le imitazioni previste nella puntata di domani sera.

Le imitazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show

Si assisteranno esibizioni che si preannunciano spettacolari e variegate. Simone Annicchiarico interpreterà Tony Renis, mentre Massimo Bagnato vestirà i panni del rapper Geolier. Thomas si trasformerà in Justin Timberlake, mentre Feisal Bonciani riproporrà Pharrel Williams.

Tra le altre esibizioni, Kelly Joyce si cimenterà nell’interpretazione di Stromae, mentre Justine Mattera sarà Heather Parisi. Giulia Penna affronterà l’imitazione di Elisa, Roberto Ciufoli si trasformerà in Achille Lauro, e infine, Amelia Villano e Carmen Di Pietro si metteranno rispettivamente alla prova come Giusy Ferreri e Alan Sorrenti.

Il momento clou della serata sarà l’esibizione di Verdiana, che, dopo aver vinto due puntate consecutive, cercherà di confermare la sua leadership con l’imitazione di Mariah Carey.