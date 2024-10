In una rara e intima intervista, Patty Pravo condivide la sua visione critica sull’evoluzione del mondo musicale e sulla carriera degli artisti moderni. L’intervista verrà trasmessa nella puntata di martedì 15 ottobre, in seconda serata su Rai 2, all’interno del programma “La Fisica dell’Amore”, condotto dal professor Vincenzo Schettini, noto divulgatore scientifico.

La critica di Patty Pravo al sistema musicale moderno

Durante l’intervista, Patty Pravo si apre sulla pressione che i cantanti di oggi subiscono: “Chi comincia oggi a fare questo mestiere, ha attorno due miliardi di persone che ti dicono come vestirti, come truccarti, come muoverti sul palcoscenico. Penso che, in questo modo, perdano una grande cosa che è la vita”. Secondo la cantante, l’eccesso di controllo da parte dei team e delle industrie discografiche toglie agli artisti la spontaneità e la libertà di esprimersi veramente, allontanandoli dall’essenza stessa della musica.

Patty Pravo ricorda con nostalgia i suoi inizi, quando la musica era fatta con passione e senza la pressione di dover rispondere a troppe aspettative esterne. “Io non ho mai avuto la smania di arrivare – non ci ho mai pensato, mi sono solo divertita e ho fatto quello che volevo”, spiega. Racconta di un’epoca in cui si viaggiava con la band, caricando e scaricando gli strumenti insieme a colleghi come Lucio Dalla. “Era tutto un altro mondo, ci si divertiva, eravamo felici, inventavamo nuove cose”. Questo spirito libero e gioioso, secondo la cantante, è ciò che manca agli artisti di oggi, sempre più vincolati da regole esterne.