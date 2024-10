Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcia è scoppiata una lite molto accesa. A scatenare le polemiche sono state, come sempre, le nomination. L’attore ha votato il coinquilino, cosa che non è stata affatto gradita dal giovane. Durante una chiacchierata in giardino, in cui erano presenti anche altri concorrenti, Lorenzo ha voluto manifestare il suo rammarico, ma la situazione è degenerata.

La lite tra Iago e Lorenzo dopo la puntata del GF

Iago Garcia e Lorenzo Spolverato hanno avuto una lite molto accesa al Grande Fratello. Il primo ha nominato il secondo adducendo come motivazione il fatto di non apprezzare molto alcuni comportamenti del coinquilino. Dopo la puntata del GF, poi, l’attore si è spiegato meglio durante un confronto, sfociato poi in lite, con Lorenzo.

L’attore ha detto di aver nominato Lorenzo in quanto lo reputa un ragazzo eccessivamente egocentrico, che cerca in tutti i modi di stare al centro dell’attenzione. Spolverato ha reputato la motivazione di Iago assolutamente ridicola e inconsistente, cosa che non ha esitato a palesargli. Lo spagnolo, inoltre, ha accusato il coinquilino di essere eccessivamente permaloso e di inalberarsi anche per cose futili. Lorenzo, allora, ha replicato di essere fatto in questo modo e di non voler affatto cambiare.

Garcia, con eleganza, asfalta Spolverato

Lo scontro è proseguito per un bel po’ di tempo. Ad un certo punto, poi, Iago ha fatto presente a Lorenzo che i lati caratteriali che gli sono stati contestati, e che Spolverato sembra sfoggiare con fierezza, come l’egocentrismo, non sono in realtà dei pregi, ma dei difetti. Il modello, non sapendo più come rispondere, ha dichiarato che, allora, proprio a causa di questi suoi lati caratteriali, verrà buttato fuori dal pubblico.

Iago, però, ha ribattuto con una pacatezza, ma al contempo una fermezza che ha entusiasmato il popolo del web. L’attore, infatti, ha detto a Lorenzo che dovrebbe sapere benissimo che i suoi atteggiamenti fanno scena e sono utili all’interno di un reality show, ragion per cui non sarà eliminato. Con eleganza e pacatezza, dunque, Iago ha smontato Lorenzo che, invece, non ha fatto altro che reagire con l’irruenza che lo contraddistingue.