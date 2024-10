Sulla casa del Grande Fratello continuano a volare aerei. Quest’oggi, a ricevere delle interessanti sorprese sono stati Shaila Gatta e Javier Martiinez. Specie quest’ultimo ha ricevuto ben due messaggi da parte dei suoi fan, che l’hanno lasciato senza parole.

L’aereo per Javier Martinez al GF lo spiazza

A quanto pare, il pubblico da casa apprezza moltissimo la coppia formata da Javier Martinez e Shaila Gattai. Questa mattina, infatti, il risveglio per i due ragazzi è stato particolarmente gradevole. Javier in particolare ha ricevuto ben due messaggi. Il primo era destinato solo a lui e si faceva riferimento al fatto che, alla fine, i buoni vincono sempre.

Queste parole hanno fatto molto piacere al concorrente che, infatti, ha condiviso con i suoi compagni d’avventura la gioia provata in quel momento. Dopo poco, poi, è uscita in giardino anche Shaila Gatta, la quale ha abbracciato il coinquilino dicendogli di essere davvero molto felice per lui. Ma questa non è stata l’unica sorpresa.

Nuovo aereo per Shaila e Javier dopo il bacio scattato nella notte

Poco dopo, infatti, un altro aereo ha richiamato l’attenzione dei concorrenti. Stavolta, i destinatari del messaggio sono stati sia Javier sia Shaila. I loro fan hanno scritto:

“SHA + UOMINI COME J – ATTORI WE SEE #SHAVIERS”

Shaila, che in quel momento si trovava in giardino insieme ad Helena Prestes, è subito andata a chiamare Javier. I due, così, si sono stretti in un abbraccio caloroso e si sono detti particolarmente felici della sorpresa. C’è da dire, inoltre, che tra i due questa notte è scattato il bacio. Dopo la puntata di ieri del GF, infatti, Javier e Shaila hanno dormito insieme e, nel buio della notte e sotto le coperte, si sono lasciati andare alla passione baciandosi.