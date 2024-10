Da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre, su Rai 1, tornano cinque nuove puntate di “È sempre mezzogiorno!”, il programma di cucina condotto da Antonella Clerici, prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me. Come sempre, lo show si svolgerà alle 11.55, offrendo agli spettatori non solo nuove ricette, ma anche momenti di intrattenimento, giochi a premi e ospiti speciali.

Ricette e ospiti d’eccezione

La settimana sarà caratterizzata dalla presenza di rinomati chef e cuochi, che porteranno in studio il meglio delle tradizioni gastronomiche regionali italiane. Tra gli esperti che si avvicenderanno ai fornelli, spiccano Ivano Ricchebono, che delizierà il pubblico con le sue ricette della tradizione genovese, e Antonella Ricci, che rielaborerà piatti della cucina pugliese. Barbara De Nigris, invece, si ispirerà ai sapori e ai profumi della cucina montana altoatesina.

Accanto a loro, non mancheranno i volti fissi del programma. Il “professor” Daniele Persegani, cuoco emiliano, e la dottoressa Evelina Flachi continueranno a educare il pubblico su temi legati alla consapevolezza alimentare e alla sana nutrizione. Fulvio Marino, esperto di lievitati, guiderà gli spettatori attraverso le sue creazioni di pane e dolci lievitati, mentre Giovanna Civitillo prenderà lezioni di cucina dallo stesso Persegani.

Giochi a premi e curiosità culinarie

Anche questa settimana, gli spettatori potranno partecipare ai giochi telefonici con la possibilità di vincere buoni spesa e set di pentole. Una vera occasione per gli appassionati di cucina che desiderano arricchire la loro esperienza ai fornelli.

Inoltre, la giornalista Angela Frenda continuerà a raccontare storie e curiosità legate a piatti particolari, svelando aneddoti interessanti sui cibi che verranno preparati in studio. Andrea Amadei, sommelier e gastronomo, sarà ancora una volta presente per abbinare vini e pietanze, mentre il “vagamondo” Federico Quaranta offrirà la sua prospettiva unica su cibi e tradizioni culinarie da tutto il mondo.