Nel corso di una scorsa puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è resa protagonista di un episodio che ha generato un certo clamore. Nello specifico, la donna, a chiusura di una puntata, mandò un saluto alla sua povera suocera in fin di vita. Questo gesto è stato molto criticato dai telespettatori, ma anche da alcuni giornalisti. A distanza di un po’ di tempo, l’opinionista di questa edizione del reality show ha deciso di replicare. Ecco cosa ha detto.

La replica di Beatrice Luzzi alle recenti accuse al GF

Beatrice Luzzi, mediante il suo account X (ex Twitter), quest’oggi ha pubblicato un lungo post in cui ha replicato a tutti coloro i quali l’hanno criticata per aver mandato i suoi saluti alla suocera in fin di vita al Grande Fratello. La donna ha esordito ammettendo di aver “approfittato” della diretta televisiva per fare un qualcosa che era consapevole sarebbe stata gradita dalla destinataria del suo gesto. Beatrice si è giustificata dicendo che, in effetti, avesse tutto il diritto di farlo, considerando che, per tanto tempo, è stata la diretta nazionale ad approfittarsi di lei.

La donna, inoltre, ci ha tenuto a chiarire che per lei quello che è accaduto non è affatto cos’ scandaloso come è stato, invece, descritto da molti. L’opinionista si è detta profondamente dispiaciuta per tutto il polverone che è stato sollevato contro di lei, specie perché tutto questo ha provocato malessere e irrequietezza nella sua famiglia, in un momento così delicato e particolare come questo.

Beatrice non è pentita del suo gesto, se ne parlerà anche al Grande Fratello?

Ad ogni modo, nel corso del suo sfogo, Beatrice Luzzi ha anche chiarito di non essere affatto pentita per ciò che ha fatto, in quanto sa perfettamente che la suocera abbia apprezzato il suo gesto, e questa per lei è l’unica cosa che conta veramente. Al termine dello sfogo, poi, la Luzzi ci ha tenuto a salutare tutti, sia coloro i quali si sono premurati di contattarla per mostrarle il loro affetto e la loro vicinanza, ma anche coloro che, invece, le hanno puntato il dito contro ed hanno provato ad affossarla.

Come è normale che sia, il post in questione ha sollevato nuove polemiche. Da un lato ci sono i detrattori, che hanno approfittato di questo ulteriore intervento per continuare a criticarla, mentre dall’altro i suoi sostenitori. Non resta che attendere la prossima puntata del GF per vedere se la questione sarà affrontata anche in diretta.