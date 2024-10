Al Grande Fratello è arrivato un comunicato da parte degli autori, i quali hanno invitato i concorrenti a cimentarsi in un gioco molto interessante. Ciascuno di loro avrebbe dovuto scrivere un pensiero positivo rivolto ad un suo coinquilino. Ebbene, questa è stata l’occasione per far emergere dei legami decisamente forti, che non ci si aspettava di vedere dopo così poco tempo dall’inizio del programma. Soprattutto alcuni protagonisti si sono detti delle cose decisamente importanti.

Le dolci confessioni di alcuni concorrenti del GF: nate profonde amicizie e legami

In queste ore, nella casa del Grande Fratello è stato tempo di effettuare delle confessioni. I concorrenti hanno iniziato a scriversi dei messaggi a vicenda, contenenti delle vibes positive. A colpire maggiormente sono stati alcuni bigliettini in particolare. Tommaso Franchi, ad esempio, ha ricevuto un messaggio da parte di Javier Martinez, in cui quest’ultimo ha dichiarato che, se avesse avuto un fratello, lo avrebbe desiderato esattamente come il coinquilino. I due, così, si sono calorosamente abbracciati.

A seguire è stato Iago Garcia ad aprire il suo biglietto all’interno del quale c’era scritto che lui è stato in grado di donare un valore in più a questa esperienza. L’attore non ha avuto dubbi ed è subito corso ad abbracciare il mittente, ovvero, Tommaso. Anche tra Luca Giglioli e Yulia Bruschi, però, ci sono state delle confessioni importanti. La ragazza ha scritto al coinquilino di reputarlo una persona davvero speciale, in grado di capirla e ascoltarla, pertanto, non ha intenzione di rinunciare a lui per nessuna ragione. Giglio, ovviamente, è rimasto felicissimo di queste parole.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Clima troppo sereno e pacifico al Grande Fratello, quanto durerà?

Jessica Morlacchi, dal canto suo, ha voluto dedicare un pensiero a Luca Calvani. Nel dettaglio, la donna si è mostrata riconoscente verso il coinquilino in quanto le ha insegnato ad avere maggiore stima e fiducia in se stessa. Lorenzo, dal canto suo, ha scritto delle splendide parole per Amanda Lecciso. Nello specifico, l’ha definita una donna splendida, buona e autentica, ragion per cui è felicissimo di averla incontrata nella casa del Grande Fratello.

Giglio, poi, ha scritto un dolce pensiero per Javier. Il ragazzo ha definito il coinquilino come una persona vera e difficile da trovare nella vita, proprio per questo, è curioso di scoprire ancora tanti altri lati del suo carattere. Anche tra Mariavittoria Minghetti e Michael Castorino ci sono state confessioni importanti. La ragazza ha ammesso di sentire un forte legame nei suoi riguardi, che spera si rafforzi sempre più durante questa esperienza. Insomma, sembra proprio che questo gioco abbia generato un clima di serenità e pace all’interno della casa, ma per quanto ancora durerà questo idillio?