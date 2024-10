La nuova stagione di X Factor prosegue giovedì 10 ottobre su Sky e NOW con un appuntamento carico di emozioni. La seconda puntata dei Bootcamp è pronta a regalare momenti di alta tensione, con i giudici Paola Iezzi e Manuel Agnelli che dovranno affrontare la difficile prova di selezionare gli artisti che avanzeranno alla fase successiva. Il meccanismo del “switch”, tanto temuto dai concorrenti, sarà il fulcro di questa serata, in cui ogni scelta avrà conseguenze importanti.

Un Bootcamp all’insegna della tensione

Dopo che Jake La Furia e Achille Lauro hanno fatto le loro selezioni nella prima parte dei Bootcamp, ora è il turno degli altri due giudici, che dovranno riempire le quattro sedie disponibili per ciascuno di loro. Questa fase dello show rappresenta un momento cruciale sia per i giudici, impegnati a costruire la propria squadra, sia per i concorrenti, che lotteranno per mantenere il proprio posto fino all’ultimo istante.

Paola Iezzi e Manuel Agnelli saranno chiamati a prendere decisioni difficili, sostituendo potenzialmente gli artisti già seduti con altri che si esibiranno successivamente, in una gara in cui la tensione sarà palpabile. Lo scambio di posti, o “switch”, terrà tutti con il fiato sospeso fino alla conclusione della puntata.

Nel frattempo, gli altri tre giudici che non sono coinvolti attivamente nelle selezioni commenteranno le performance e offriranno consigli. Giorgia, conduttrice dietro le quinte, raccoglierà le emozioni e le tensioni dei concorrenti con la sua tipica empatia, accompagnandoli nel backstage durante questa fase delicata.

Verso gli Home Visit e i Live Show

Dopo questa seconda puntata dei Bootcamp, i giudici saranno pronti per affrontare gli Home Visit, dove ogni giudice porterà con sé quattro concorrenti selezionati durante i Bootcamp. Tuttavia, solo tre di loro riusciranno a proseguire, mentre uno sarà costretto ad abbandonare il sogno di calcare il palco dei Live Show.

Gli Home Visit saranno il passaggio finale prima dell’inizio dei Live Show, che prenderanno il via il 24 ottobre su Sky e NOW. I concorrenti selezionati dovranno dimostrare di avere tutto ciò che serve per affrontare questa fase di alto livello, dove solo i migliori avranno la possibilità di distinguersi.

Quali artisti riusciranno a superare le prove dei Bootcamp e degli Home Visit per conquistare il loro posto nei Live Show? L’appuntamento è fissato per giovedì 10 ottobre su Sky e NOW per scoprirlo.