Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 10 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 10 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, facendo riferimento a quanto discusso, qualche giorno di questa settimana potrebbe destare un po’ di tensione. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che devi difendere con forza il tuo punto di vista in una certa situazione o discussioni. Forse dovrai anche risolvere questioni legali o burocratiche. Fortunatamente, il domani sembra molto più promettente. Fai uno sforzo per lasciarti alle spalle gli imprevisti.

Oroscopo del Toro

Oggi, Toro, ti avvertirai dotato di una lucidità acuta che ti permetterà di risolvere alcuni problemi sorti nel tuo passato. Non vale la pena riavvolgere il nastro, soprattutto per quanto riguarda le questioni di cuore. Purtroppo, l’amore continua ad essere oppresso da una Venere contraria.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, abbiamo un momento celeste di rilevante importanza, particolarmente indicato per consolidare i legami amicali e per prendere decisioni di carattere lavorativo. Le posizioni favorevoli di Sole, Mercurio e Giove incoraggiano la creatività e portano benefici.

Oroscopo del Cancro

Cancro, sei un individuo che, di tanto in tanto, va incontro a momenti di malinconia, anche nei periodi più favorevoli. Arriva un certo punto, un particolare istante, un periodo di riflessione intensa che in realtà non ti danneggia, tuttavia scatena una minima agitazione interna. Fai attenzione oggi a non criticare troppo aspramente durante queste riflessioni.

Oroscopo del Leone

Leone, è l’ora adatta per iniziare a considerare anche un impegno emozionale. Tieni presente che dopo il giorno 17 le circostanze inizieranno a divenire più trasparenti. Non dimenticare, è partito un ottobre un po’ stressante dal punto di vista del benessere fisico. Pertanto, è consigliabile cercare di rigenerarsi un po’.

Oroscopo della Vergine

La tua acuta chiarezza di pensiero, Vergine, ti farà riflettere su lunedì e martedì, giorni di particolare intensità. Non ci sono porte che si chiudono, piuttosto riconsiderazioni di piani e strategie innovative da esplorare. In ambito affettivo, i prossimi giorni potrebbero vederti prosperare, o almeno sentire il bisogno di un considerevole sostegno emotivo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, hai gli astri a favore, ma ricorda di procedere con cautela perchè ci ritroviamo con Marte in opposizione. Si ha la sensazione che l’ansietà, a tratti, prenda il comando; per esempio, la notte scorsa la luna era in aspetto discordante. C’è chi ha avuto difficoltà a riposare, chi si è destato con pensieri ingombranti. Quindi, è essenziale che la serenità entri a far parte della tua quotidianità, ciò riveste grande importanza sia per quanto riguarda la sfera lavorativa sia per quella affettiva.

Oroscopo dello Scorpione

Cari Scorpioni, sarebbe benefico esaminare attentamente l’evento astrologico della transizione di Venere, che vi incita a immergervi nell’amore senza esitazioni o sospetti. Tenete in mente, però, che la perfezione non è un attributo del nostro mondo.

Oroscopo del Sagittario

Amici Sagittario, siete sempre in movimento, sempre intenti a fare mille attività. È nella vostra natura, non amate la staticità. Tuttavia, con Giove in posizione di opposizione, potrebbe essere il momento di fare una riflessione seria su ciò che è veramente importante perseguire e cosa può essere messo da parte. Per quanto riguarda la sfera affettiva, ci saranno momenti migliori per affrontare discussioni o cercare chiarimenti. Questi momenti arriveranno dopo il 17, quando Venere entrerà nel vostro segno.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la tua natura si percepisce come rigida e inflessibile da parte delle persone che ti circondano. Da te stesso, invece, esigi sempre la perfezione. Questa posizione nel tuo schema astrale porta nel tuo camino sia novità interessanti che alcune incombenze sgradite da portare a termine. Ricorda di avere cura nella gestione delle interazioni con i soci e i collaboratori.

Oroscopo dell’Acquario

Puoi essere disturbato dai pensieri emotivi ultimamente, forse stai dando maggiore importanza al tuo lavoro rispetto ad altri aspetti della tua vita. Ma tieni presente che il fine settimana sarà quello decisivo, portando chiarezza e stimolando la tua creatività.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, Luna propizia per una meditazione intensa, inclusa la sfera lavorativa che richiede rinnovamenti. Giove, purtroppo, non armonizza affetti e sentimenti. Continui a mantenere la calma, ma se esistono degli intoppi, arriveranno all’audizione finale del mese.

