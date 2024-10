In questo periodo sono trapelate svariate indiscrezioni in merito ad Helena Prestes ed al fatto che la ragazza pare avesse un fidanzato al di fuori del Grande Fratello. A confermare tali indiscrezioni è stato anche Alberto De Pisis durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5. Come se non bastasse, poi, a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato la stessa Helena, che nella notte ha fatto delle confessioni inaspettate.

La confessione inattesa di Helena Prestes nella notte al GF

Il flirt che sembrava stesse nascendo tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si è spento. Tra i due, purtroppo, c’è una forte incompatibilità caratteriale che sembra non lasciare spazio a nessun tentativi di riavvicinamento. Dopo aver discusso nella puntata di ieri del Grande Fratello, Helena nella notte si è lasciata andare a delle confessioni con alcune compagne d’avventura.

Parlando con Eleonora Cecere e Shaila Gatta, infatti, Helena ha ammesso di aver conosciuto una persona la scorsa estate con cui ha avuto una relazione. La giovane ha dipinto questo ragazzo come bellissimo e molto ricco. Lui è un imprenditore di 28 anni e l’avrebbe corteggiata tanto, ma non solo. Pare che il giovane le abbia fatto anche delle promesse molto importanti, come quella di aspettarla e di andare a vivere insieme una volta che lei sarebbe uscita dalla casa del Grande Fratello.

Il ragazzo misterioso fa ancora parte della vita di Helena? Urgono spiegazioni

Le confessioni della Prestes hanno lasciato un po’ turbati, anche perché, dalle sue parole, la storia con questa persona sembra tutt’altro che conclusa. O meglio, sembrerebbe che tra di loro ci sia ancora qualcosa in ballo. Questo, dunque, sta andando a rafforzare sempre di più le ipotesi di chi ha accusato Helena di essersi avvicinata a Lorenzo Spolverato solamente per creare delle dinamiche.

Nella casa del GF, infatti, si sa, per stare al centro dell’attenzione ed ottenere delle clip bisogna o litigare pesantemente con i coinquilini, oppure dare luogo a qualche flirt. Nel caso della Prestes sono state provate entrambe le strategie. In ogni caso, non resta che attendere per vedere se nella prossima puntata del GF la ragazza ne parlerà dando qualche spiegazione in più sulla faccenda.