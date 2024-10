Nel mondo dello sport, ci sono momenti che segnano la storia. Eventi che catturano l’immaginazione degli appassionati e promettono spettacolo puro. Questo fine settimana, gli amanti del ciclismo avranno l’opportunità di assistere a uno di questi momenti epici.

Un’impresa storica in vista

Sabato 12 ottobre, tutti gli occhi saranno puntati sul Giro di Lombardia, l’ultima Classica Monumento della stagione ciclistica. Quest’anno, l’evento promette di essere particolarmente emozionante, con Tadej Pogacar che punta a un traguardo mai raggiunto prima: vincere il quarto Lombardia consecutivo.

Se dovesse riuscire in questa impresa, Pogacar eguaglierebbe il leggendario Fausto Coppi, l’unico ciclista ad aver vinto quattro edizioni di fila dal 1946. Considerando i suoi successi recenti al Giro d’Italia, Tour de France e Mondiali di Zurigo, una vittoria al Lombardia consacrerebbe definitivamente una stagione già straordinaria per lo sloveno.

Un percorso impegnativo e avversari di alto livello

Il percorso del Giro di Lombardia si preannuncia affascinante e impegnativo. La corsa partirà da Bergamo e si snoderà attraverso salite insidiose come il Passo Ganda e la Madonna del Ghisallo. L’ultima scalata decisiva sarà la Colma di Sormano, a 1124 metri di altitudine, prima del suggestivo arrivo a Como.

Pogacar dovrà vedersela con avversari di altissimo livello, tra cui spicca Remco Evenepoel, oro olimpico e determinato a interrompere la striscia di successi dello sloveno.

Dove vedere il Giro di Lombardia

Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta integrale su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+ a partire dalle 10:25, con una copertura completa dalla partenza all’arrivo. I canali Eurosport saranno disponibili su diverse piattaforme, tra cui discovery+, Sky, Now, Dazn, Timvision e Amazon Prime Video.

Prima del grande evento di sabato, gli amanti del ciclismo potranno godersi anche la Tre Valli Varesine oggi, 8 ottobre, e il Gran Piemonte giovedì 10 ottobre, entrambi trasmessi su Eurosport 2.

Con questa copertura completa, Warner Bros. Discovery chiude in bellezza un’altra stagione ciclistica intensa e spettacolare, offrendo agli appassionati l’opportunità di non perdere nemmeno un istante di queste emozionanti competizioni.