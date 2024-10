Nella sesta puntata serale del Grande Fratello andata in onda giovedì 3 ottobre, è apparso evidente che le vicende amorose della casa sono tutt’altro che chiarite. Il quadrilatero più chiacchierato di questa edizione continua a tenere banco, con Javier, Helena, Shaila e Lorenzo come protagonisti.

Con il contributo di Alfonso Signorini, i ragazzi hanno tentato nuovamente di dare una spiegazione ai loro comportamenti, senza arrivare però a delle conclusioni definitive. Da una parte, la Gatta ha affermato di sentirsi più interessata a Javier, con il quale sta scoprendo giorno dopo giorno una sintonia e che chiama scherzosamente “fidanzato”. Dall’altra, rimane difficile negare l’evidente feeling e l’attrazione che la legano a Spolverato.

“Sto male”, Shaila ha dei dubbi su Javier

Ha un sorriso splendente, è sicura di sé ed è piena di carisma e fascino. Questo è quello che, fino ad ora, Shaila Gatta è riuscita a trasmettere al pubblico a casa e ai suoi coinquilini. Tutte caratteristiche che hanno portato almeno due degli uomini del reality a restare completamente stregati da lei, seppur con approcci diversi. Dopo l’avvicinamento di Lorenzo con Helena però, l’ex velina si è accostata sempre più a Javier, apprezzandone la dolcezza e i modi di fare.

Sembrava molto presa, ma la situazione sta iniziando a pesarle. La ragazza si è lasciata andare ad un momento di sconforto difficile da nascondere, tanto che è stata proprio l’amica Ilaria ad invitarla a parlare. In particolare, la Non è la Rai ha notato un senso di inquietudine nella ballerina, che nonostante si affermi una donna libera, appare fortemente combattuta. La motivazione è presto detta: sono sorti in lei dei dubbi su Javier.

Parlando con la Galassi, la gieffina ha riflettuto sui diversi tentativi di “smuovere” il pallavolista, che però non hanno portato ad alcun risultato. La sua paura dunque, è di pretendere un cambiamento da lui, oltre che di non riuscire a rispettare i suoi tempi. Questo l’ha portata a ragionare sul suo modo di essere, arrivando ad una valutazione inaspettata.

Nessuna speranza per Javier? Shaila non è pronta per una relazione

Il sentimento contrastante che sta provando in questi giorni nella casa del GF, ha portato Shaila a pensare di non essere pronta per una relazione. “Il problema non è tuo, è degli altri. Alcune donne, come te, sono troppo”, ha detto Pamela che si è inserita nella conversazione. “Ma quando arriva uno che mi riesce a gestire?”, ha replicato la Gatta tra le lacrime, in un momento di tristezza.

La riflessione della ballerina si è sposata così da Javier alla sua incapacità di accogliere l’amore in questo momento della sua vita. Impossibile non pensare tuttavia, che i suoi dubbi potrebbero essere dovuti alla propensione naturale per Lorenzo, che ha represso nel momento in cui è subentrata Helena. Un grande punto interrogativo si apre a questo punto nella casa. L’ex velina è pronta ad uscire dalle sue barriere ed apprezzare pregi e difetti di un uomo che potrebbe amarla? O per lei quel momento è ancora molto lontano?